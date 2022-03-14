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Снаряд російських окупантів влучив у житловий будинок в Харкові, загинула жінка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові снаряд влучив у квартиру житлового будинку. В результаті цього загинула жінка.
Про це у Facebook повідомив ексглава експертної групи з внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Сергій Кошман, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків. В квартиру моєї тітки залетів снаряд. Пробив п‘ятий поверх і залетів на четвертий. На п’ятому поверсі вбив жінку. На четвертому снаряд не розірвався що і врятувало тітку. Навіть не знаю що робити у таких випадках. Звісно квартира зруйнована, всі в шоці. Така історія. Буденність незбагенного.
P.S. Якщо хтось захоче допомогти: 4149 6090 1277 2465 Владислав Молочний", - йдеться в повідомленні.
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Garry Dron 6973c752
показати весь коментар14.03.2022 10:46 Відповісти Мені подобається 0
вован_непутЕн
показати весь коментар14.03.2022 11:19 Відповісти Мені подобається 0
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