Снаряд російських окупантів влучив у житловий будинок в Харкові, загинула жінка

У Харкові снаряд влучив у квартиру житлового будинку. В результаті цього загинула жінка.

Про це у Facebook повідомив ексглава експертної групи з внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Сергій Кошман, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків. В квартиру моєї тітки залетів снаряд. Пробив п‘ятий поверх і залетів на четвертий. На п’ятому поверсі вбив жінку. На четвертому снаряд не розірвався що і врятувало тітку. Навіть не знаю що робити у таких випадках. Звісно квартира зруйнована, всі в шоці. Така історія. Буденність незбагенного.

P.S. Якщо хтось захоче допомогти: 4149 6090 1277 2465 Владислав Молочний", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти обстрілюють район Харкова Салтівку. ВIДЕО