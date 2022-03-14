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Обстріли Сєверодонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників, - глава ОВА Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріли Сєверодонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників, - глава ОВА Гайдай

Протягом 13 березня російські окупанти зосередили увагу на обстрілах житлових кварталів та об’єктів інфраструктури Сєверодонецька.

Про це розповів голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріли Сєверодонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників", - наголосив він.

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"Чого хоче домогтися окупант? В своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста. В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно. Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити. Я народився в Сєвєродонецьку і можу зрозуміти, як болить серце у біженців, які все життя провели тут, у хімічному трикутнику Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Закінчиться війна, і ми відбудуємо ці міста, повернемо їх науковий потенціал. Перемога буде за нами", - додав Гайдай .
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оголтелые твари, рашисты, чума и холера в ваши города
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14.03.2022 08:48 Відповісти
 
 