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Велика Британія (3678) допомога (5087) електроенергія (1910)

Велика Британія передасть Україні понад 500 мобільних генераторів

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Велика Британія передасть Україні понад 500 мобільних генераторів

Велика Британія передасть понад 500 мобільних генераторів, щоб допомогти Україні та послабити спроби Росії пошкодити її електропостачання.

Про це заявив у понеділок міністр підприємництва Британії Квасі Квартенг, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, генераторів вистачить для живлення 20 000 будівель.

"Надсилання портативних генераторів електроенергії в Україну допоможе підтримувати основні послуги, послабить спроби Путіна пошкодити енергопостачання України та допоможе підтримати надзвичайно сміливу відповідь України на війну Кремля", – йдеться у заяві Квартенга.

Уряд заявив, що генератори нададуть британські комерційні постачальники.

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Автор: Наталя Джума
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Нужно много дизеля для этих установок. Но куда важнее много ПВО
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14.03.2022 11:29 Відповісти
God save the Queen!
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14.03.2022 13:31 Відповісти
 
 