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Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ, - представництво Франції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ, - представництво Франції

Французьке головування у Раді ЄС оголосило про те, що Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із військовою агресією РФ проти України.

Про це йдеться у твіттері постпредства Франції при Євросоюзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Схвалення COREPER II у взаємодії з нашими міжнародними партнерами четвертого пакету санкцій, який націлений на фізичних та юридичних осіб, залучених до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки", - йдеться у повідомленні.

"Ці заходи набудуть чинності з моменту їхньої швидкої публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу", - наголошується у повідомленні, оприлюдненому ввечері у понеділок.

У ньому також повідомляється, що постпреди схвалили "заяву до СОТ про російську агресію проти України щодо призупинення дії положення стосовно найбільшого сприяння щодо Росії та призупинення розгляду кандидатури Білорусі у СОТ".

Автор: Ірина Дашківська
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Українці пережили перших, других кацапів, відспіваємо і третіх
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14.03.2022 20:34 Відповісти
До ****#.******* и ******* русню .Ой просчу просчеия.****.
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14.03.2022 20:51 Відповісти
та нічо...
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14.03.2022 21:30 Відповісти
Тільки зараз схвалили заяву до СОТ щодо призупинення найбільшего сприяння щодо Росії.
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14.03.2022 21:51 Відповісти
слава путину
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15.03.2022 01:50 Відповісти
 
 