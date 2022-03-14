Внаслідок обстрілу Чернігова загинуло 10 людей, - прокуратура

Прокуратура відкрила справу за фактом чергового обстрілу міста Чернігова, внаслідок якого загинули щонайменше 10 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у телеграмі.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, 14 березня російські загарбники вкотре обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста Чернігова. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів загинуло 10 людей", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що важкою артилерією збройних сил РФ пошкоджено будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію комунального підприємства "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю акціонерного товариства "Чернігівгаз" та 4 транспортні засоби.

У Чернігові 14 березня після влучання авіабомби російського агресора у водопровідну насосну станцію відсутнє централізоване водопостачання.

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