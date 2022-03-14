Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні
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Під Маріуполем ліквідований один із ватажків донецьких терористів Тарас Гордієнко (Клуні).
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав користувач твіттера Анатолій Штефан.
"Гордієнко "Клуні" Тарас. Один із ватажків (командирів) орків. Сьогодні під Маріуполем вирушив до Кобзона", - відзначив він.
Топ коментарі
+45 Marko Lukash
показати весь коментар14.03.2022 22:55
+36 Helen Batiouk
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+35 Перехватчик
показати весь коментар14.03.2022 22:59
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Кацапы сейчас в Херсоне и области. Часто глушат связь=>со своими тоже не всегда связь есть……
@ihorvorotnov
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12 мар.
Проясню кое-что русским, которые уже мылятся после нашей победы переезжать в Украину.
1. Вы здесь не нужны.
2. Вас здесь ненавидят. Всех. И «не таких» тоже. И тех кто «против войны». И тех кто «вне политики». Всех.
3. Мы не братья и никогда ими не были.
4. Вас здесь будут бить.
Якби він був моїм родичем , я б повісився . !! .
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Якщо ж серйозно - тут могло бути що завгодно. Приміром, могли до цього моменту тримати "на підвалі". А зараз поставили перед фактом: або ти, вася, йдеш "змивати кров'ю свою ганьбу", або - тут і зараз в расход. Можливі й інші варіанти. Орки - брехливі істоти, брешуть як дихають. Тому правду про деталі ми навряд чи довідаємось. Та й не дуже важлива та правда, коли йдеться про таких покидьків.