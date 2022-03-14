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Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Маріуполем ліквідований один із ватажків донецьких терористів Тарас Гордієнко (Клуні).

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав користувач твіттера Анатолій Штефан. 

"Гордієнко "Клуні" Тарас. Один із ватажків (командирів) орків. Сьогодні під Маріуполем вирушив до Кобзона", - відзначив він. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все! Минус одна машина!", - оборонці Маріуполя знищують бронемашину окупантів. ВIДЕО

Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні 01
Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні 02
Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Джордж Клуни должен при случае приехать и насцать на могилку этого поцеватого ублюдка .
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14.03.2022 22:55
+36
Скорее Куни чем Клуни
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14.03.2022 22:58
+35
Ihor Vorotnov


@ihorvorotnov

·
12 мар.



Проясню кое-что русским, которые уже мылятся после нашей победы переезжать в Украину.

1. Вы здесь не нужны.
2. Вас здесь ненавидят. Всех. И «не таких» тоже. И тех кто «против войны». И тех кто «вне политики». Всех.
3. Мы не братья и никогда ими не были.
4. Вас здесь будут бить.
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14.03.2022 22:59
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Псина, поделом тебе..
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14.03.2022 22:53 Відповісти
Джордж Клуни должен при случае приехать и насцать на могилку этого поцеватого ублюдка .
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14.03.2022 22:55 Відповісти
Браво! зраднику тільки смерть!
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14.03.2022 22:57 Відповісти
Уходят легенды. Воха, Клуни.
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14.03.2022 22:57 Відповісти
😂
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14.03.2022 22:59 Відповісти
Сопля ушел раньше
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14.03.2022 23:01 Відповісти
А Ржавый с Глистой? Не следил просто.
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14.03.2022 23:03 Відповісти
Уже дошли до Киева с грунтовыми водами
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14.03.2022 23:04 Відповісти
Уходят? Йдуть гарні люди, а цю мерзоту знищують як паразитів.
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15.03.2022 01:30 Відповісти
Земля железобетоном.
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14.03.2022 22:58 Відповісти
Скорее Куни чем Клуни
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14.03.2022 22:58 Відповісти
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14.03.2022 23:04 Відповісти
😁
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14.03.2022 23:22 Відповісти
Сьогодні чисто випадково побачив в твіттері,дружину знайомого з двома дітьми близнюками з Маріуполя,яка не виходить на зв'язок доволі тривалий час.Чесно сказати,що це все схоже на якийсь ніби сон.
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14.03.2022 22:58 Відповісти
К сожалению с 24.02. - реальность……
Кацапы сейчас в Херсоне и области. Часто глушат связь=>со своими тоже не всегда связь есть……
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14.03.2022 23:03 Відповісти
рожа конечно у него как алкаша в мес. запое
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14.03.2022 22:58 Відповісти
Ihor Vorotnov


@ihorvorotnov

·
12 мар.



Проясню кое-что русским, которые уже мылятся после нашей победы переезжать в Украину.

1. Вы здесь не нужны.
2. Вас здесь ненавидят. Всех. И «не таких» тоже. И тех кто «против войны». И тех кто «вне политики». Всех.
3. Мы не братья и никогда ими не были.
4. Вас здесь будут бить.
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14.03.2022 22:59 Відповісти
Тут Паша, обладающий сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть даже ногами. (c)
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14.03.2022 23:29 Відповісти
Падло, зганьбило таке прізвище
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14.03.2022 23:03 Відповісти
Еще одна Тварь ушла соблюдать тишину....
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14.03.2022 23:03 Відповісти
Ылита двд закончилась. Приходится всякое говно из загашников вытягивать и на убой отправлять.
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14.03.2022 23:04 Відповісти
А ад то поплняется
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14.03.2022 23:06 Відповісти
Немає москаля!
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14.03.2022 23:08 Відповісти

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14.03.2022 23:09 Відповісти
Очередной предатель ушел варится в котле
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14.03.2022 23:11 Відповісти
Скоро у кобзона буде цілий стадіон глядачів.
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14.03.2022 23:12 Відповісти
Джордж , там під Маріуполем , азовці зажмурили якогось бомжа , на прізвисько - Клуні . То твій родич .?
Якби він був моїм родичем , я б повісився . !! .
.
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14.03.2022 23:12 Відповісти
Ось і добре, ще одну шмоньку упокоїли.
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14.03.2022 23:16 Відповісти
Vонючий Zверинец
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14.03.2022 23:20 Відповісти
Губа не дура у этих обдроченцев. А что не Бандерас или Ди Каприо? Точно так же непохож, как и на Клуни. Ну и хай ему, будет там с Гиви и Моторолой на одной сковороде шкворчать. Сколько еще концертов Кобзону придется провести, это просто праздник какой-то
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14.03.2022 23:21 Відповісти
Не всякий тарас є Тарасом-є й клуні.
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14.03.2022 23:21 Відповісти
Щось мене сумніви гризуть. Чи дійсно його під Маріуполем знищили. Була інформація, що його їхнє, так зване МДБ, заарештувало. Може вони його самі замочили, а тепер є можливість списати це на війну?
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14.03.2022 23:23 Відповісти
Це не так важливо. Важливо, що воно пішло хробакам на корм.
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14.03.2022 23:33 Відповісти
Та я ж тільки за. Але останню петицію за його звільнення датовано 2019 роком. Тобто воно вже давно мабуть дохле.
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14.03.2022 23:45 Відповісти
Певно, тут гарно попрацювати некроманти .
Якщо ж серйозно - тут могло бути що завгодно. Приміром, могли до цього моменту тримати "на підвалі". А зараз поставили перед фактом: або ти, вася, йдеш "змивати кров'ю свою ганьбу", або - тут і зараз в расход. Можливі й інші варіанти. Орки - брехливі істоти, брешуть як дихають. Тому правду про деталі ми навряд чи довідаємось. Та й не дуже важлива та правда, коли йдеться про таких покидьків.
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15.03.2022 00:18 Відповісти
С него делали героя. Типа, он подбил пару украинских танков, а потом помер. Новая легенда ДНР.
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15.03.2022 01:26 Відповісти
Хотіли виліпити з покидька героя, а вийшло - півника з гівна. Зовсім, як у якутського скульптора.
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15.03.2022 01:39 Відповісти
Ахаха "Клуні". Це ж треба таке вигадати.
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14.03.2022 23:28 Відповісти
Клоун а не Клуни!
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14.03.2022 23:35 Відповісти
Клуни на концерте Кобзона. Ещё 10 лет назад все б подумали что за ху...ня?! А теперь все прекрасно понимают, что это реально)
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14.03.2022 23:38 Відповісти
Конченная жизнь конченного выродка закончилась... Аминь.
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14.03.2022 23:49 Відповісти
Позивний куні?
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14.03.2022 23:53 Відповісти
В мене в голові не вкладається, як може особа на ім'я Тарас воювати проти України ? Це просто вже дійсно армагедон.
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15.03.2022 00:02 Відповісти
Минус алкаш
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15.03.2022 00:13 Відповісти
Цікаво, він встиг поснідати у кахфе "сепар"?
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15.03.2022 01:11 Відповісти
Він зараз обідає з захарченко в кобздона!
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15.03.2022 01:30 Відповісти
То кафе вже давно перейменували на "дохлий сєпар".
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15.03.2022 01:57 Відповісти
Та ні, - він зовсім не схожий на Клуні: Клуні живий.
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15.03.2022 01:55 Відповісти
 
 