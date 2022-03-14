Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні

Під Маріуполем ліквідований один із ватажків донецьких терористів Тарас Гордієнко (Клуні).

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав користувач твіттера Анатолій Штефан.

"Гордієнко "Клуні" Тарас. Один із ватажків (командирів) орків. Сьогодні під Маріуполем вирушив до Кобзона", - відзначив він.

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