Громадянам видали вже декілька десятків тисяч автоматів, - МВС

Від початку повномасштабної війни РФ проти України громадянам видали кілька десятків тисяч автоматів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен громадянин України може звернутися до управлінь поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває у рядах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, і отримати відповідну зброю. Мова йде, у першу чергу, про автоматичну зброю. Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів по країні", - пояснив глава МВС.

Монастирський заявив, що громадяни, які хочуть отримати зброю для захисту України, мають звертатися до підрозділів поліції.

"Там є необхідний алгоритм, йде перевірка по відповідних базах. Якщо ця перевірка закінчиться швидко й адекватно, то особа у наступні кілька днів зможе отримати зброю і поповнити лави захисників свого міста", - додав міністр.

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