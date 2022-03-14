Громадянам видали вже декілька десятків тисяч автоматів, - МВС
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Від початку повномасштабної війни РФ проти України громадянам видали кілька десятків тисяч автоматів.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен громадянин України може звернутися до управлінь поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває у рядах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, і отримати відповідну зброю. Мова йде, у першу чергу, про автоматичну зброю. Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів по країні", - пояснив глава МВС.
Монастирський заявив, що громадяни, які хочуть отримати зброю для захисту України, мають звертатися до підрозділів поліції.
"Там є необхідний алгоритм, йде перевірка по відповідних базах. Якщо ця перевірка закінчиться швидко й адекватно, то особа у наступні кілька днів зможе отримати зброю і поповнити лави захисників свого міста", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Усюди пишуть ХЕРСОНЦІ ГОЛИМИ РУКАМИ ТА ПІСНЯМИ І ГАСЛАМИ ЗУПИНЯЮТЬ кацапоморді орди рашистів. ЗБРОЇ -0
У Запоріжжі біля військоматів зібралося біля 3000 чоловік, які хочуть боронити місто. ЗБРОЇ-0
У МЕЛІТОПОЛІ, БЕРДЯНСЬКУ і ЕНЕРГОДАРІ, як щоб роздали ЗБРОЮ, кацапоморду орду би положили на підході до міст...!!! А так вони зайняли міста і погрожують неозброєним мешканцям цих міст, смертю, а в ЕНЕРГОДАРІ на атомній станції постріляли людей, які не хотіли з ними співпрацювати....!!!
ЦЯ МУСОРСЬКА **** БРЕШЕ, БРЕШЕ і ЩЕ РАЗ БРЕШЕ НА УСЮ УКРАЇНУ....!!!!
ЗАКІНЧЕНИЙ ПЕРЕДАСТ...!!!
Не кажучі вже про Херсон, де люди зовсім без зброї намагаються перешкоджати окупантам...
Впевнений - ні.
Чи можливо отримати номер наказу по структурі, або надати його розподільникам зброї? Аби на місцях не видумували власні перепони.... Не буду їх наводити...