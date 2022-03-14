УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6095 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 946 20
війна (56620) зброя (5763) Монастирський (369)

Громадянам видали вже декілька десятків тисяч автоматів, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Громадянам видали вже декілька десятків тисяч автоматів, - МВС

Від початку повномасштабної війни РФ проти України громадянам видали кілька десятків тисяч автоматів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен громадянин України може звернутися до управлінь поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває у рядах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, і отримати відповідну зброю. Мова йде, у першу чергу, про автоматичну зброю. Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів по країні", - пояснив глава МВС.

Монастирський заявив, що громадяни, які хочуть отримати зброю для захисту України, мають звертатися до підрозділів поліції.

"Там є необхідний алгоритм, йде перевірка по відповідних базах. Якщо ця перевірка закінчиться швидко й адекватно, то особа у наступні кілька днів зможе отримати зброю і поповнити лави захисників свого міста", - додав міністр.

Також дивіться: Українські воїни захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Скільки тисяч в Херсоні роздали?
показати весь коментар
14.03.2022 23:14
+17
надо в Херсон, Мелитополь партизанам перекинуть оружие
показати весь коментар
14.03.2022 23:11
+13
бреше і оком не моргне ...
показати весь коментар
14.03.2022 23:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ласкаво просимо до ПЕКЛА !
показати весь коментар
14.03.2022 23:09 Відповісти
надо в Херсон, Мелитополь партизанам перекинуть оружие
показати весь коментар
14.03.2022 23:11 Відповісти
И нам
показати весь коментар
14.03.2022 23:42 Відповісти
уж чего,а стрелковки должно быть много,с патронами могут быть проблемы,а с автоматами думаю нет.Конечно если всякие кузьмуки не распродали по африкам
показати весь коментар
14.03.2022 23:13 Відповісти
бреше і оком не моргне ...
показати весь коментар
14.03.2022 23:14 Відповісти
Скільки тисяч в Херсоні роздали?
показати весь коментар
14.03.2022 23:14 Відповісти
Так про Мелитополь, Бердянск,Гостомель, Ирпень,, Киев, Харьков не забудьте.там стока роздали .а по сёлам и райцентрам орки путина бояться ездить там с каждой третьей хаты то джавелин в бок то РПГ то Стингер,а автоматная очередь сейчас "як гавкіт собаки"з кожного двору по окупантам лунає.зате дозволили кидати пляшки з узваром бєндєри ,кидатися голіруч під танки ,та навіть дозволили вбивати окупантів окремим законом наче Конституції України для цього замало.
показати весь коментар
14.03.2022 23:43 Відповісти
А чого потерли комент,не мавпуйте кацапів,брехнею ***** не перемогти, повторюсь Новомосковський район Дніпропетровська обл. зброї нема навіть для тероборони.а для місцевої самооборони кажуть забудьте.
показати весь коментар
14.03.2022 23:24 Відповісти
Так и нам говорили ,а потом пришли орки
показати весь коментар
14.03.2022 23:43 Відповісти
зброї усюди не вистачає. Занадто багато бажаючих вбивати русню.
показати весь коментар
15.03.2022 00:34 Відповісти
Головне щоб після війни не забрали, не має ж грабунків з застосуванням зброї, безглуздої стрільби вбивств, все цивільно зброя повинна залишатись у людей, для захисту своїх конституційних прав.
показати весь коментар
14.03.2022 23:31 Відповісти
Тут така річ ту що тобі видали зброю вони після війни змушують віддати,побавишся в громадянина і досить.але якщо повезе кацапа денацифікувати от-тут не тупи і що треба забери.потім як не повезе щось здаси а щось на зберігання
показати весь коментар
14.03.2022 23:47 Відповісти
Зброю всім по паспорту і в кого немає ніяких правопорушень,потрібно роздавати.
показати весь коментар
14.03.2022 23:47 Відповісти
Зброї потрібно роздати сотні тисяч,а то й мільйон.чи мільйони.
показати весь коментар
14.03.2022 23:50 Відповісти
Що ВИ слухаєте цю падліцейсько-мусорську суку....!!!
Усюди пишуть ХЕРСОНЦІ ГОЛИМИ РУКАМИ ТА ПІСНЯМИ І ГАСЛАМИ ЗУПИНЯЮТЬ кацапоморді орди рашистів. ЗБРОЇ -0
У Запоріжжі біля військоматів зібралося біля 3000 чоловік, які хочуть боронити місто. ЗБРОЇ-0
У МЕЛІТОПОЛІ, БЕРДЯНСЬКУ і ЕНЕРГОДАРІ, як щоб роздали ЗБРОЮ, кацапоморду орду би положили на підході до міст...!!! А так вони зайняли міста і погрожують неозброєним мешканцям цих міст, смертю, а в ЕНЕРГОДАРІ на атомній станції постріляли людей, які не хотіли з ними співпрацювати....!!!
ЦЯ МУСОРСЬКА **** БРЕШЕ, БРЕШЕ і ЩЕ РАЗ БРЕШЕ НА УСЮ УКРАЇНУ....!!!!
ЗАКІНЧЕНИЙ ПЕРЕДАСТ...!!!
показати весь коментар
14.03.2022 23:58 Відповісти
Він відслідковував, як ця процедура працює? Навідь у столиці...
Не кажучі вже про Херсон, де люди зовсім без зброї намагаються перешкоджати окупантам...
Впевнений - ні.

Чи можливо отримати номер наказу по структурі, або надати його розподільникам зброї? Аби на місцях не видумували власні перепони.... Не буду їх наводити...
показати весь коментар
15.03.2022 00:22 Відповісти
ЩЕ !!!
показати весь коментар
15.03.2022 03:41 Відповісти
 
 