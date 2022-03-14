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Процес зникнення Російської Федерації почався, - Андрій Жолдак

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Процес зникнення Російської Федерації почався, - Андрій Жолдак

Український театральний режисер Андрій Жолдак знімає своє ім'я як режисера з усіх російських опер та вистав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН".

"Я, Андрій Жолдак, режисер драматичного та оперного театру, свідомо заявляю, що Російська Федерація зі своїм президентом і головнокомандувачем [Володимиром] Путіним розв'язала війну проти моєї Батьківщини – України – та проводить знищення і геноцид громадян України, вбиває дітей, жінок та чоловіків, руйнує міста, села і все навколо. Я заявляю, що відтепер я знімаю моє ім'я режисера з усіх своїх російських вистав і опер, і вважаю, що весь цивілізований світ повинен перестати співпрацювати з представниками сьогоднішніми російської культури, бо ця країна сьогодні є людиноненависницькою і небезпечною для людей та цивілізації", – заявив він.

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Режисер підкреслив, що нинішні працівники російської сфери культури також несуть відповідальність за свою країну, за диктатуру в ній та за війну, яку розпочав їхній президент.

"Україна – демократична і вільна – буде незалежною та вистоїть! А мій прогноз, що Російська Федерація почала рух до розвалу і розпаду на багато вільних держав усередині себе, процес зникнення Російської Федерації почався! За нашу і вашу свободу!" – заявив Жолдак.
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Топ коментарі
+23
Ольга Рев@Olha_Rev



Друзі, ще в 2014 повідомляли самі російські журналісти, які тоді масово звільнялись, що на російських ТБ каналах НЕМАЄ ПРЯМИХ ЕФІРІВ.
Усі т.зв. прямі включення йдуть з 5-10-хвилинною затримкою - для можливості редагування.
Не може бути такого, щоб хтось у них в новинах бігав з плакатиком на фоні ведучої, це б вирізали одразу. Це чергова порція мишебратства від фсб. Тоха Геращенко як завжди підігрує русні. Цю пропаганду масово розносять.
росія не змогла захопити нас воєнною силою - тому включають проєкт мишебратства на фоні зливання *****.
росіяни настільки гнилий народ, що навіть бунт їм спускають зверху, з 1-го каналу!
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14.03.2022 23:23
+20
Необхідно в українському правописі заборонити вживати слово расея. В обіході, новинах, на мапах позначати цю недоразвиту теріторію словом московія, і, правильно писати з маленької букви. Бункерного довбня називати ******, а московитів ще і ***************.
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14.03.2022 23:23
+16
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14.03.2022 23:24
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Необхідно внести постанову..щоб рашка з війська ,мала тільки кремлівську варту..фсє.
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14.03.2022 23:20 Відповісти
При чому у вигляді бойових хробаків
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14.03.2022 23:30 Відповісти
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14.03.2022 23:21 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev



Друзі, ще в 2014 повідомляли самі російські журналісти, які тоді масово звільнялись, що на російських ТБ каналах НЕМАЄ ПРЯМИХ ЕФІРІВ.
Усі т.зв. прямі включення йдуть з 5-10-хвилинною затримкою - для можливості редагування.
Не може бути такого, щоб хтось у них в новинах бігав з плакатиком на фоні ведучої, це б вирізали одразу. Це чергова порція мишебратства від фсб. Тоха Геращенко як завжди підігрує русні. Цю пропаганду масово розносять.
росія не змогла захопити нас воєнною силою - тому включають проєкт мишебратства на фоні зливання *****.
росіяни настільки гнилий народ, що навіть бунт їм спускають зверху, з 1-го каналу!
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14.03.2022 23:23 Відповісти
Необхідно в українському правописі заборонити вживати слово расея. В обіході, новинах, на мапах позначати цю недоразвиту теріторію словом московія, і, правильно писати з маленької букви. Бункерного довбня називати ******, а московитів ще і ***************.
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14.03.2022 23:23 Відповісти
А я пропоную "Манкуртія"! Це назва відображатиме внутрішній світ цієї резервації світового рівня...
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14.03.2022 23:31 Відповісти
Московит і московитка.
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15.03.2022 06:19 Відповісти
Так начинаются сыпаться первые камешки из большой глиняной стены, большой глиняной страны..
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14.03.2022 23:23 Відповісти
В 2014 р масковська кримінальна братва не мала терпцю перечекати Революцію Гідності в Україні. І вийшло як у прислівї--Поспішиш і людей насмішиш. А мала б витримку то не потрібно було відбирати Крим створювати штучні ЛДНР та й починати війну з Україною. Масковські братки не мали тями чому українці вигнали геть ОВОЩА і наступили на тіж самі граблі що й ОВОЩ
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14.03.2022 23:36 Відповісти
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14.03.2022 23:24 Відповісти
Вообще надо признать знак Z- фашистским знаком и запретить его во всем мире
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14.03.2022 23:26 Відповісти
А що робити з буквою "Z" латинського алфавіту?
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14.03.2022 23:34 Відповісти
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14.03.2022 23:25 Відповісти
свічка@svecha62

2 ч



Це результат століть повального пияцтва і традиційного покірного інцесту,який вони сором'язливо називають "снохачєство"

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14.03.2022 23:51 Відповісти
Якщо такого малого зросту, то це їх ще з дитинства не годували.
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15.03.2022 01:45 Відповісти
 
 