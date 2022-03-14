Процес зникнення Російської Федерації почався, - Андрій Жолдак
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Український театральний режисер Андрій Жолдак знімає своє ім'я як режисера з усіх російських опер та вистав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН".
"Я, Андрій Жолдак, режисер драматичного та оперного театру, свідомо заявляю, що Російська Федерація зі своїм президентом і головнокомандувачем [Володимиром] Путіним розв'язала війну проти моєї Батьківщини – України – та проводить знищення і геноцид громадян України, вбиває дітей, жінок та чоловіків, руйнує міста, села і все навколо. Я заявляю, що відтепер я знімаю моє ім'я режисера з усіх своїх російських вистав і опер, і вважаю, що весь цивілізований світ повинен перестати співпрацювати з представниками сьогоднішніми російської культури, бо ця країна сьогодні є людиноненависницькою і небезпечною для людей та цивілізації", – заявив він.
Режисер підкреслив, що нинішні працівники російської сфери культури також несуть відповідальність за свою країну, за диктатуру в ній та за війну, яку розпочав їхній президент.
"Україна – демократична і вільна – буде незалежною та вистоїть! А мій прогноз, що Російська Федерація почала рух до розвалу і розпаду на багато вільних держав усередині себе, процес зникнення Російської Федерації почався! За нашу і вашу свободу!" – заявив Жолдак.
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Друзі, ще в 2014 повідомляли самі російські журналісти, які тоді масово звільнялись, що на російських ТБ каналах НЕМАЄ ПРЯМИХ ЕФІРІВ.
Усі т.зв. прямі включення йдуть з 5-10-хвилинною затримкою - для можливості редагування.
Не може бути такого, щоб хтось у них в новинах бігав з плакатиком на фоні ведучої, це б вирізали одразу. Це чергова порція мишебратства від фсб. Тоха Геращенко як завжди підігрує русні. Цю пропаганду масово розносять.
росія не змогла захопити нас воєнною силою - тому включають проєкт мишебратства на фоні зливання *****.
росіяни настільки гнилий народ, що навіть бунт їм спускають зверху, з 1-го каналу!
2 ч
Це результат століть повального пияцтва і традиційного покірного інцесту,який вони сором'язливо називають "снохачєство"