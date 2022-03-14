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Російські окупанти понесли втрати на напрямку Василівка - Пологи, - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти понесли втрати на напрямку Василівка - Пологи, - Запорізька ОВА

Війська РФ продовжують активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб.

Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Але головна мета ведення бойових дій на території Запорізького краю ворогом не досягнута.

Що стосується наших підрозділів - вони продовжують наносити вогневі ураження по противнику як на передньому краї , так і вглиб його оперативної побудови і бойових порядків. Окупанти понесли втрати на напрямку Василівка – Пологи", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викраденого мера Мелітополя Федорова вивезли до окупованого Луганську, інкримінують справу про "тероризм", - Запорізька ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Пленных не брать. Раненых добивать!!!
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14.03.2022 23:38
+25
Низький уклін всім нашим Захисникам. Слава ЗСУ!
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14.03.2022 23:38
+15
Да было хорошо слышно как сегодня орков утилизировали

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14.03.2022 23:46
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Пленных не брать. Раненых добивать!!!
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14.03.2022 23:38 Відповісти
Низький уклін всім нашим Захисникам. Слава ЗСУ!
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14.03.2022 23:38 Відповісти
Героям Слава!
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14.03.2022 23:45 Відповісти
приехать в Украину и зажмуриться - ЖМУРКИ 2 скоро на всех телеканалах мордора
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14.03.2022 23:45 Відповісти
Не "понесли", а ЗАЗНАЛИ ВТРАТ.
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14.03.2022 23:46 Відповісти
Понесла - вагітна жінка
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15.03.2022 01:28 Відповісти
Да было хорошо слышно как сегодня орков утилизировали

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14.03.2022 23:46 Відповісти
И в небе полно инверсионных следов - два следа сходятся - и исчезают.
Ракета догоняет цель.
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15.03.2022 00:11 Відповісти
Як там у пісні Бориса Гребенщікова: "братушки, вас обратно ****....ли".
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14.03.2022 23:53 Відповісти
 
 