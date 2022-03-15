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26-річний волонтер загинув внаслідок обстрілу в Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

26-річний волонтер загинув внаслідок обстрілу в Харкові

У Харкові російські військові обстріляли автомобіль організації Help Army. Унаслідок обстрілу загинув 26-річний волонтер організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на волонтерку Help Army Анжелу Денисенко.

"Під обстріл в районі парку Горького вдень 14 березня потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня російські війська влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області. На момент ураження там перебували 330 людей, зокрема, 50 малорухомих і 10 на візках.

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Автор: Роман Свиридович
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ще одне життя,перерване у цвіті літ,ще одна квітка,розтоптана брудним кацапським чоботом.Спи спокійно,хлопче,твої вбивці будуть тримати відповідь або перед судом земним,або тим набагато справедливішим після смерті
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15.03.2022 00:31 Відповісти
Співчуття всім рідним та близьким.
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15.03.2022 00:49 Відповісти
 
 