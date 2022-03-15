Росіяни посилюють угруповання на Харківському напрямку, - Генштаб

Російські окупаційні війська готують посилення угруповання на Харківському напрмяку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку",- відзначається у повідомленні.

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