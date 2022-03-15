Росіяни посилюють угруповання на Харківському напрямку, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська готують посилення угруповання на Харківському напрмяку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку",- відзначається у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лилия Стацкая
показати весь коментар15.03.2022 01:17 Відповісти Мені подобається 5
Роман Кокоровець
показати весь коментар15.03.2022 01:26 Відповісти Мені подобається 8
alexandr shamov
показати весь коментар15.03.2022 01:18 Відповісти Мені подобається 6
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...