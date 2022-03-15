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Росіяни посилюють угруповання на Харківському напрямку, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни посилюють угруповання на Харківському напрямку, - Генштаб

Російські окупаційні війська готують посилення угруповання на Харківському напрмяку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку",- відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ всю ніч обстрілювали населені пункти Харківщини: є загиблі та поранені, - поліція

Автор: Роман Свиридович
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Мясо подвезли,куда же мы это все закапывать будем?Рашисты ,убицы,тупое стадо овец идущие на бойну добровольно,ради того чтобы путлер мог и дальше их обворовывать.
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15.03.2022 01:17 Відповісти
да ладно ! я чув їхні розмови за 53 $ в день вони готові вбивати всіх ! тільки от біда доларів в рашки вже немає .
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15.03.2022 01:26 Відповісти
Ожидается очередной зашквар. Та блин, уничтожали бы кацапы своих орков в таежных епенях, никакого бы позора и небыло бы, как и никто бы не узнал про геноцид кацапов своими же. И как прежде, кацап армия считалась бы почти первой в мире.
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15.03.2022 01:18 Відповісти
 
 