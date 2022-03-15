Фейкові "зелені" коридори створюють окупанти у Тростянці, - Живицький

У Тростянці російські окупанти створюють фейкові "зелені" коридори, використовуючи людей як щит.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", - повідомив він.

Працівники Обленерго не можуть відновити електропостачання, бо окупанти не допускають їх до комунікацій в районі Охтирської гори. Також вони чинять перепони для доставлення гуманітарних вантажів.

"Ми працюємо над тим, аби домовитися за евакуаційні "зелені коридори" для містян! Ми зможемо вивезти із зони бойових дій усіх охочих, а тим, хто лишається у місті - завезти їжу, ліки і товари першої необхідності!" - зазначив Живицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що Тростянець залишається під контролем російських окупантів з 4 березня.