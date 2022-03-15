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Японія запроваджує санкції проти 17 громадян Росії, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Японія запроваджує санкції проти 17 громадян Росії, - МЗС

Японія запроваджує санкції щодо 17 фізосіб із Росії у зв'язку із ситуацією навколо України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У зовнішньополітичному відомстві Японії зазначили, що заходи щодо заморожування активів 17 громадян Росії було вжито "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації навколо України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру".

Серед осіб, яких стосуватимуться нові санкції, 11 депутатів Держдуми.

Крім того, санкції запроваджено стосовно власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів підприємця Юрія Ковальчука.

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Автор: Наталя Джума
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Японія!Ваш вклад неоціненно був би хороший ще за Шитокан Кунашир Ітуруп
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15.03.2022 05:45 Відповісти
Засуньте , ці санкції собі у дупу. Так ви курили не заберет
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15.03.2022 06:58 Відповісти
японія може сміливо висаджувати десант на курили. кацапня кинула половину своєї армії в Україну і там тепер тупо нема кому і нема чим захищати землю.
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15.03.2022 07:48 Відповісти
Яким чином? В Японії немає армії. Те що є вважається загонами самооборони і громадськими організаціями, які не мають права брати участь в будь-якій наступальній операції.
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15.03.2022 08:33 Відповісти
 
 