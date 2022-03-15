УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13686 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 437 12
біженці (1027) Велика Британія (3683) війна (56620)

Британія видала візи вже 4 000 біженців з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія з початку війни оформила візи з дозволом на проживання у країні вже 4 000 українських біженців.

Як передає Укрінформ із посиланням на Sky News, про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тип візи, який наразі видають біженцям з України в рамках програми Ukraine Family Scheme, надається на підставі наявності в них родичів у Сполученому Королівстві.

Як поінформували в міністерстві, станом на неділю, 13 березня, українці заповнили 32 200 візових анкет, а 10 600 біженців з України записалися на співбесіди у візові центри.

Повідомляється, що наразі відкрити британську візу можна в центрах по всій Європі, включаючи Польщу та французький Кале.

На відміну від Європейського Союзу, який дозволяє українцям трирічне проживання без візи, Велика Британія зберегла контроль над в’їздом, а прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав, що було "розумно мати базову можливість перевіряти, хто в’їжджає" до країни. Існують два основних шляхи отримання британської візи для біженців: мають бути родичі у Великій Британії або призначений британський спонсор для їх перебування у країні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
15.03.2022 07:47
+3
Кажуть що Путін дуже незадоволений тим, що ті 10 мільярдів витрачені на пропаганду просто вкрали. І обіцяє кожного ольгінського троля типа тебе об в'язати вибухівкою і направити на штурм Києва.
показати весь коментар
15.03.2022 08:08
+2
картинковий довбень дМитро- де "дотепні" малюнки із сру ресурсів? Клавою тобі по макітрі.
показати весь коментар
15.03.2022 07:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
картинковий довбень дМитро- де "дотепні" малюнки із сру ресурсів? Клавою тобі по макітрі.
показати весь коментар
15.03.2022 07:57 Відповісти
Злиняй сексота
показати весь коментар
15.03.2022 08:15 Відповісти
маєш у сотах секс? З трутнями чи шершнями?
показати весь коментар
15.03.2022 08:22 Відповісти
Ахметка в Києві
показати весь коментар
15.03.2022 08:25 Відповісти
Угу. Патріотом став різко.
показати весь коментар
15.03.2022 08:30 Відповісти
Кажуть що Путін дуже незадоволений тим, що ті 10 мільярдів витрачені на пропаганду просто вкрали. І обіцяє кожного ольгінського троля типа тебе об в'язати вибухівкою і направити на штурм Києва.
показати весь коментар
15.03.2022 08:08 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 07:47 Відповісти
Росіяни- zombi населення. Останні фільми про zombi- це про росіян ватних **************!!
показати весь коментар
15.03.2022 08:16 Відповісти
У мене є родич з британським громадянством, якщо виживу під обстрілами то поїду на острів до союзників.
показати весь коментар
15.03.2022 09:29 Відповісти
 
 