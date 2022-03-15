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Російський снаряд влучив у приватний будинок на столичних Осокорках, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

15 березня в районі Осокорків по вул. Садовій внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"15 березня в районі Осокорків по вул. Садовій внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим займанням.

О 05:57 займання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучалося 10 рятувальників особового складу та 2 од. техніки

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Дурні перестаньте вводити людей в оману - це не "СНАРЯД" а ракета. Снаряди далеко не літають і люди після ваших висерів про снаряд думають що окупанти вже рядом.
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15.03.2022 08:37 Відповісти
Реактивный снаряд РСЗО Смерч, смотрит на вас с недоумением
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15.03.2022 11:41 Відповісти
Ракета, ще й не вибухнула.
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15.03.2022 08:40 Відповісти
можливо, збита ПВО.
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15.03.2022 08:49 Відповісти
Ракету збила ПВО. Особисто бачив в небі спалах.
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15.03.2022 09:20 Відповісти
 
 