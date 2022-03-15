Російський снаряд влучив у приватний будинок на столичних Осокорках, - ДСНС. ФОТО

15 березня в районі Осокорків по вул. Садовій внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"15 березня в районі Осокорків по вул. Садовій внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим займанням.



О 05:57 займання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучалося 10 рятувальників особового складу та 2 од. техніки

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