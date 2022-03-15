Стратегічну крилату ракету окупантів на Вінниччині збили з кулемета, – Борзов

Російську стратегічну крилату ракету "повітря–земля" Х-101 збили на Вінниччині за допомогою звичайного кулемета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час відеозвернення вранці 15 березня.

"До речі, про ту крилату ракету, яку збили два дні тому на території Вінницької області, то її збили звичайним кулеметом. Вона летіла дуже низько. Це Х-101 нібито "надсучасна" і надкоштовна ракета. Ну, бачимо, що можна її збивати. Тому закликаю усіх, у кого є чим, пробуйте збивайте. Летять вони невисоко і майже завжди в один і той самий час", - сказав у зверненні Борзов.

Голова обласної військової адміністрації також повідомив, що на Вінниччині зранку 15 березня був ракетний обстріл. Але ракета впала в поле, постраждалих немає.

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