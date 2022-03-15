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Стратегічну крилату ракету окупантів на Вінниччині збили з кулемета, – Борзов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стратегічну крилату ракету окупантів на Вінниччині збили з кулемета, – Борзов

Російську стратегічну крилату ракету "повітря–земля" Х-101 збили на Вінниччині за допомогою звичайного кулемета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час відеозвернення вранці 15 березня.

"До речі, про ту крилату ракету, яку збили два дні тому на території Вінницької області, то її збили звичайним кулеметом. Вона летіла дуже низько. Це Х-101 нібито "надсучасна" і надкоштовна ракета. Ну, бачимо, що можна її збивати. Тому закликаю усіх, у кого є чим, пробуйте збивайте. Летять вони невисоко і майже завжди в один і той самий час", - сказав у зверненні Борзов.

Голова обласної військової адміністрації також повідомив, що на Вінниччині зранку 15 березня був ракетний обстріл. Але ракета впала в поле, постраждалих немає.

Дивіться також: Українські військові збили ворожий безпілотник на Вінниччині, - голова ОДА Борзов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+10
Хм-м-м, бабця банкою помідорів збила дрона, тут з кулемета - ракету...
Кацапи з їхніми вундервафлями уже не сіли в калюжу: з калюжі вони не вилазять.
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15.03.2022 13:51
+7
Браво!!
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15.03.2022 13:49
+7
Ракету, створену по нанолаптєтехнології збили з кулемета "Максим"? Молодці.
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15.03.2022 13:51
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Про це вже давно казали...)))
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15.03.2022 13:41 Відповісти
Браво!!
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15.03.2022 13:49 Відповісти
Ракету, створену по нанолаптєтехнології збили з кулемета "Максим"? Молодці.
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15.03.2022 13:51 Відповісти
Хм-м-м, бабця банкою помідорів збила дрона, тут з кулемета - ракету...
Кацапи з їхніми вундервафлями уже не сіли в калюжу: з калюжі вони не вилазять.
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15.03.2022 13:51 Відповісти
Ну ну... Класні кулимети у вас хлопці. Хто дав?
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15.03.2022 13:53 Відповісти
Кулемет від Порошенка
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15.03.2022 13:53 Відповісти
Біндерафци збили!!!
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15.03.2022 13:58 Відповісти
Сказочник, ну да ладно))
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15.03.2022 14:07 Відповісти
Аллозий , КР это самолет , летит медленно , низко , крылья маленькие , и вот если по ним попасть ( а цель не маневрирует ) , то либо упадет , либо с курса улетит ( че тож не плохо )
понимаю че если попали - то случайно ,
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15.03.2022 14:39 Відповісти
у меня есть хорошая рогатка
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15.03.2022 14:12 Відповісти
НАХЕРА ОБ ЭТОМ ПИСАТЬ В ОТКРЫТЫХ СЕТЯХ!
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15.03.2022 14:14 Відповісти
В таких "мєроприятіях " я б теж взяв би участь, хоч і старкуватий... Але можу гільзи шуфлею відгортати !
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15.03.2022 17:30 Відповісти
ЗУшкой легко сбить КР, если точно знаешь откуда будет лететь
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15.03.2022 18:28 Відповісти
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16.03.2022 03:59 Відповісти
 
 