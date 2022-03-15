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Незабаром почне роботу нова система для визначення місця перебування людей, - ДСНС

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У ДСНС розгортають систему пошуку місця перебування людей, які потребують допомоги і які телефонують на номери екстрених служб.

Про це на брифінгу повідомив полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук в Ukraine Media Centre Kyiv, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Державна служба з надзвичайних ситуацій України у співпраці з компаніями Garbyne, Apple і Google запускає у своїй роботі новий програмний продукт компанії Garbyne.

За допомогою цієї програми можна буде оперативно визначити місце перебування людини, яка звернулася за допомогою на лінію екстреної служби.

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"Також завдяки цій програмі людина за допомогою свого телефону може передати відео для диспетчера ДСНС і вести двосторонній чат із ним", - додав Герасимчук.

У тестовому режимі ця система вже продемонструвала свою зручність та ефективність. За словами Герасимчука, таку допомогу співробітникам ДСНС Garbyne надав абсолютно безкоштовно.

"Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні проблеми зі здоров'ям", - зазначив він.

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Хватит дешевых понтов! Вы бы для начала перезапустили портал Пенсионного фонда Украины и наладили работу его Колл-центра! Тысячи людей не получили пенсию, десятки тысяч сменили ее место получения, а обратиться практически не к кому. Бесстыдство этой гнилой конторы, которая по телефону прямой линии пенсионного фонда советует всем «воспользоваться услугами портала пенсионного фонда», который не работает с 24 Февраля и на автомате повторяет «все операторы заняты, перезвоните позднее». Пробовал по просьбе соседей пенсионеров дозвониться, да куда там
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15.03.2022 16:34 Відповісти
 
 