Незабаром почне роботу нова система для визначення місця перебування людей, - ДСНС

У ДСНС розгортають систему пошуку місця перебування людей, які потребують допомоги і які телефонують на номери екстрених служб.

Про це на брифінгу повідомив полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук в Ukraine Media Centre Kyiv, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України у співпраці з компаніями Garbyne, Apple і Google запускає у своїй роботі новий програмний продукт компанії Garbyne.

За допомогою цієї програми можна буде оперативно визначити місце перебування людини, яка звернулася за допомогою на лінію екстреної служби.

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"Також завдяки цій програмі людина за допомогою свого телефону може передати відео для диспетчера ДСНС і вести двосторонній чат із ним", - додав Герасимчук.

У тестовому режимі ця система вже продемонструвала свою зручність та ефективність. За словами Герасимчука, таку допомогу співробітникам ДСНС Garbyne надав абсолютно безкоштовно.

"Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні проблеми зі здоров'ям", - зазначив він.

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