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Окупанти розбомбили управління Донецької єпархії Православної церкви України в Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти розбомбили управління Донецької єпархії Православної церкви України в Маріуполі

У Маріуполі російські загарбники розбомбили управління Донецької єпархії Православної церкви України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Синодального управління соціального служіння Православної церкви України, митрополит Сергій Горобцов.

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"Управління Донецької єпархії Православної церкви України, що у Маріуполі, розбомбили рашисти…", - написав священнослужитель.
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Топ коментарі
+6
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15.03.2022 17:17
+4
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:08
+3
Ну це напевно гундяєвські "православніє" сатаністи РПЦ надали координати.
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15.03.2022 17:10
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Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:08 Відповісти

Контейнеровозы MSC и COSCO продолжают заходить в Петербург,
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15.03.2022 17:08 Відповісти
Америке и Великобритании нужно закрывать порты для судов, которые заходят в засрашку. Не знаю , как сейчас , а раньше Израиль не пускал суда , которые заходили в ряд арабских стран.
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15.03.2022 17:17 Відповісти
Ну це напевно гундяєвські "православніє" сатаністи РПЦ надали координати.
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Объявить охоту на кацапскиеБЕНЗОВОЗЫ . За 10 взорванных бензовозов - давать премию
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15.03.2022 17:12 Відповісти
У танковому батальйоні - 4 паливозаправники, якщо їх знищити, батальйон - це купа металолому з близько 40 машин.
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15.03.2022 17:19 Відповісти
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15.03.2022 17:22 Відповісти
Шо там папаша Павел, небось скачет на радостях?
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15.03.2022 17:14 Відповісти
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15.03.2022 17:17 Відповісти
 
 