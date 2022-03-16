Окупанти розбомбили управління Донецької єпархії Православної церкви України в Маріуполі
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У Маріуполі російські загарбники розбомбили управління Донецької єпархії Православної церкви України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Синодального управління соціального служіння Православної церкви України, митрополит Сергій Горобцов.
"Управління Донецької єпархії Православної церкви України, що у Маріуполі, розбомбили рашисти…", - написав священнослужитель.
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