Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв’язок, - Путін

Глава Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Мішель написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мішель сказав, що підкреслив президенту Росії "нагальну необхідність припинення братовбивчої війни проти України".

Він закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ та обговорив з Путіним поточні переговори між Україною та Росією.

"Захист життя цивільних є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинений. Росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід", - зазначив Мішель.

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Він сказав, що ЄС є єдиним у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні.

У Кремлі заявили, що Владімір Путін поскаржився Мішелю на те, що "Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв'язок" на переговорах українських та російських предстваників.