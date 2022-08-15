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Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв’язок, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв’язок, - Путін

Глава Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Мішель написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мішель сказав, що підкреслив президенту Росії "нагальну необхідність припинення братовбивчої війни проти України".

Він закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ та обговорив з Путіним поточні переговори між Україною та Росією.

"Захист життя цивільних є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинений. Росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід", - зазначив Мішель.

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Він сказав, що ЄС є єдиним у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні.

У Кремлі заявили, що Владімір Путін поскаржився Мішелю на те, що "Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв'язок" на переговорах українських та російських предстваників.
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Топ коментарі
+83
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15.03.2022 18:54
+79
Дебил, бл...дь. Какая нах БРАТОубийственная война???
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15.03.2022 18:54
+71
з мережи

Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
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15.03.2022 18:58
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З московськими кровожадними гієнами - нфяких розмов!
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15.03.2022 20:04 Відповісти
***** проиграл, если не отдаст крым, он сам вернется за пару месяцев
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15.03.2022 20:04 Відповісти
Ху№ло на шибениці- едина розв'язка!
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15.03.2022 20:05 Відповісти
взаємоприйнятних розв'язок"...ага, счас...вслед за кораблем иди.
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15.03.2022 20:13 Відповісти
москва тоже не демонстрирует решений на сдачу.Поэтому орки будут разбиты.
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15.03.2022 20:26 Відповісти
Как это не демонстрирует! Утилизируем козломордых свинособак в очень достойных темпах. Но скоро конечно чтоб более было видно наши демонстрированния то добавим конечно аду вашему фашистскому мордору.
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15.03.2022 20:27 Відповісти
У Кремлі заявили, що Владімір Путін поскаржився Мішелю на те, що "Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв'язок" на переговорах українських та російських предстваників... Ось це і є відповідь для усіх цензорівських зрадойобів. Їжте не обляпайтеся . Як буде бракувати , то біжіть до ***** ,він вам ще насипе.
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15.03.2022 20:37 Відповісти
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:57 Відповісти
Обидели путлера, встретили свинцом и огнем..
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15.03.2022 21:04 Відповісти
То, что делает Киев, для России и приемлемо и необходимо.
Киев освобождает Россию от путинского рашизма - пусть скажут спасибо.
А а ***** - нравится, не нравится - НАТО приближается !
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15.03.2022 22:01 Відповісти
щоб ти здох у страшних муках, мразота!
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15.03.2022 22:08 Відповісти
***** соси яйца, скоро и Кубань захватим пидорок на каблуках я кости твоей дохлой мамаши ****
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15.03.2022 22:23 Відповісти
Гниль ботоксная, чтобы ты мразь здыхала в муках и очень медленно вместе со всеми своими выродками вплоть до 10 колена.
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15.03.2022 22:36 Відповісти
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16.03.2022 04:08 Відповісти
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