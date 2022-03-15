CaddyWiper - новий вірус, що атакує комп'ютери українців з початку війни
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Фахівці компанії ESET виявили вірус CaddyWiper, який видаляє дані з комп'ютерів українців. Це вже третє шкідливе програмне забезпечення, виявлене в Україні з початку вторгнення Росії.
За словами фахівців, вірус виявили у кількох десятках систем в обмеженій кількості організацій. ПЗ стирає дані користувачів та інформацію про розділи з підключених дисків, повідомляється в Twitter компанії, яке цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.
В ESET також вважають, що зловмисники заздалегідь отримали доступ до мереж жертв, оскільки вірус розвертається через "об'єкт групової політики". Цікаво те, що шкідливе програмне забезпечення не видаляє інформацію на серверах, які контролюють домени. Ймовірно, що таким чином хакери зберігають контроль над серверами компанії, одночасно заважаючи їхній роботі.
Експерти відзначають, що CaddyWiper не обмінюється даними з HermeticWiper, IsaacWiper або будь-яким іншим вірусом, який був відомий на даний момент. При цьому перші два віруси були розроблені за кілька місяців до вторгнення Росії в Україну, а CaddyWiper – у день розгортання.
Видання The Verge зазначає, що програми-очисники, такі як CaddyWiper, трохи схожі з програмами-вимагачами з погляду їхньої здатності отримувати доступ та змінювати дані у захопленій системі. Водночас, на відміну від здирників, які шифрують дані доти, доки зловмисники не отримають викуп, очищувачі повністю видаляють їх. Тобто мета шкідливого ПЗ полягає виключно в завданні шкоди цілі, а не отриманні якоїсь винагороди для розробника.
Поки російські хакери атакують Україну, на боці нашої країни виступили хакери всього світу. Їм уже вдалося зламати сайти держорганів Росії, росЗМІ, телеканалів та банків.
Будь ласка, зачекайте...
Вы что не знаете, что ESET - это словацкая фирма которую
лет 15 назад купила ФСБшная "Лаборатория Касперского"?
С целью продвижение своих вредоносных программ на европейский рынок...
Друге превентивне і самоорганізуюче рішення - не відкривати пошту, повідомлення, тощо ,
яких не очікуєш.
Третє - завжди тримати важливі дані в більше ніж одній копії і бажано на оффлайн носіях + налаштувати регулярне резервування цих даних.
https://www.eset.com/ua/home/nod32/?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4SKEE6nc2VbU2PfzMbbThNA6mkerxKi5nEoJtKcQAdLZJJrzbHPLuBoC0mYQAvD_BwE Е українська версія!
за весь час користування ні разу не страждав від вірусів. Програма платна, але е можливість місячного безкоштовного періоду, який можливо весь час поновлювати просто перевстановлюючи прогу.
Не відвідуйте веб-сторінки, надійність яких викликає у вас хоч найменші сумніви.
Не встановлюйте безкоштовні або "крякнуті" антивіруси з метою економії. Крім того, що вони мають обмежені можливості, вони і самі можуть стати джерелом зараження.
Якщо у вас на робочому столі або в завантаженнях незрозумілим чином з'явилися файли, які ви точно не скачували, не поспішайте їх відкривати. Так ви зможете захистити свій комп'ютер від вірусу, який цілком може запуститися разом з ними.
Отримавши електронною поштою повідомлення від незнайомих осіб, особливо, які містять незрозумілі вкладення, не відчиняйте їх, не перевіривши антивірусом.
Захистити комп'ютер від вірусів допомагає блокування спливаючих вікон, в яких, крім рекламної інформації, може перебувати і шкідливий код.
Не завантажуйте додатки і програми з неперевірених джерел.
Будьте особливо обережні, якщо вам в інтернеті пропонують «подарувати» платну версію ліцензійного ПЗ. Не пошкодуйте часу, і зайдіть на сайт офіційного розробника за додатковою інформацією - чи проводять вони такі акції насправді. Так ви зможете убезпечити комп'ютер від шкідливого вірусу, який може стати неприємним доповненням до «подарунку».
Зараз в мережі зловмисниками створюється безліч сайтів-клонів популярних організацій, які повністю копіюють їх інтерфейс. Тому, щоб не стати жертвою хакерів, і запобігти зараженню, ретельно перевіряйте адреси веб-ресурсів. Особливо тих, на яких передбачається введення особистих даних або оплата товарів і послуг банківськими картами (інтернет-магазини, квиткові каси і т.д.).
Якщо комп'ютером користується вся сім'я, захистити його від вірусів поодинці не вийде. Тому стежте за тим, що ваші домочадці, а особливо діти, роблять в інтернеті. Поясніть їм серйозність наслідків зараження, і навчіть дотримуватися рекомендацій щодо безпеки. А для надійності скористайтеся функцією «Батьківський контроль» антивірусної програми від Bitdefender. Вона допоможе вам контролювати дії дитини в мережі, та ефективно захистити комп'ютер від вірусів з інтернету.
Для початку мати хоч якийсь антивірус з файєрволом, не пов'язаний з росією. Тобто касперський і доктор веб негайно прибрати з компів і попідмітати за ними. А ще краще - перевстановити начисто систему з форматуванням диску.
Краще мати куплений, антивірус, до прикладу Norton. Але і безкоштовні також норм.. Список топових антизарАз можна глянути в інтернеті, там ці списки більш-менш всюди однакові.
Користуватись Хромом, а не дірявою Оперою.
Важливо! Відключити автозапуск всіх зовнішніх фізичних носіїв! Тоді навіть як на флешці чи зовнішньому диску буде вірус, він не запрацює, поки ви самі його про це гарно не попросите.
Ну і основне. Ходіть знайомими стежками. Не лізьте у всілякі клоаки. Не переходьте за посиланнями, якщо нема 100% впевненості в надійності. І якщо антивірус не рекомендує десь заходити, то послухайте його, нехай він параноїк, але краще перебдіть, ніж недобдіти.