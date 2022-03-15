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Байден наступного тижня може приїхати в Брюссель на саміт ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент США Джо Байден ймовірно приєднається до саміту 27 лідерів Європейського Союзу в Брюсселі 24 березня, щоб обговорити конфлікт в Україні.

Про це заявив у вівторок офіційний представник ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомляє  Цензор.НЕТ

Раніше джерела повідомляли агентству у понеділок, що Байден мав приєднатися до лідерів країн НАТО у Брюсселі 23 березня, щоб обговорити війну Росії в Україні.

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За даними агентства, президент США Джо Байден у рамках можливої поїздки до Європи наступного тижня, ймовірно, відвідає Польщу- втім, ані європейська поїздка загалом, ані плани щодо Варшави ще не підтверджені.

Ймовірний візит Байдена до Європи відбудеться після візиту віцепрезидентки Камали Гарріс до Польщі та Румунії минулого тижня.
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Будут принимать Украину в ЕС ?????
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15.03.2022 19:19 Відповісти
Не спугніть ,прошу Вас))
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15.03.2022 19:21 Відповісти
В Київ нехай приїжає.
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15.03.2022 19:27 Відповісти
Давайте вже після нового року може? куди поспішать
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15.03.2022 19:27 Відповісти
 
 