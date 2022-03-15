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На Prozorro оголосили тендер на 500 підбитих російських танків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На платформі Prozorro Близнюківська селищна рада (Харківщина) оголосила тендер на закупівлю підбитих російських танків.
Про це у Facebook повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
"Близнюківська селищна рада оголосила на платформі Prozorro тендер на закупівлю 500 "танків б/у, без башти, горілих". Очікувана сума закупівлі становить 100 мільйонів гривень, але може знизитися під час торгів", - йдеться в повідомленні.
Потенційні підрядники поцікавилися у замовника, чи мають входити до комплекту поставки полонені танкісти. І пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб запропонувати різноманітні асортименти підбитої російської техніки.
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