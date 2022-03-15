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На Prozorro оголосили тендер на 500 підбитих російських танків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Prozorro оголосили тендер на 500 підбитих російських танків

На платформі Prozorro Близнюківська селищна рада (Харківщина) оголосила тендер на закупівлю підбитих російських танків.

Про це у Facebook повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Близнюківська селищна рада оголосила на платформі Prozorro тендер на закупівлю 500 "танків б/у, без башти, горілих". Очікувана сума закупівлі становить 100 мільйонів гривень, але може знизитися під час торгів", - йдеться в повідомленні.

Потенційні підрядники поцікавилися у замовника, чи мають входити до комплекту поставки полонені танкісти. І пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб запропонувати різноманітні асортименти підбитої російської техніки.

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На Prozorro оголосили тендер на 500 підбитих російських танків 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Не забудьте горелые валенки повыкидывать это тоже вес
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15.03.2022 19:36 Відповісти
Вагу не рахують, тільки корпуса поштучно ))
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15.03.2022 19:40 Відповісти
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15.03.2022 19:40 Відповісти
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15.03.2022 19:41 Відповісти
Давно пропонував цей " бізнес".
Кран..трал..танк 40 тонн.
По металобрухту на 320 тис гривасов..
Бабло тільки на ЗСУ
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15.03.2022 19:43 Відповісти
 
 