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Мін'юст за час війни зареєстрував понад 10 тисяч шлюбів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку війни в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби та народження 10 767 немовлят.

Про це повідомляє Міністерство юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"В країні триває війна, але життя не зупиняється. Діти народжуються, а українці пов‘язують себе шлюбними обітницями. Все це потребує відповідного оформлення", - зазначили в мністерстві.

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Кохайтеся чорнобриві , та не з москалями ...
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15.03.2022 21:08 Відповісти
 
 