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Мін'юст за час війни зареєстрував понад 10 тисяч шлюбів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку війни в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби та народження 10 767 немовлят.
Про це повідомляє Міністерство юстиції, інформує Цензор.НЕТ.
"В країні триває війна, але життя не зупиняється. Діти народжуються, а українці пов‘язують себе шлюбними обітницями. Все це потребує відповідного оформлення", - зазначили в мністерстві.
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Marko Lukash
показати весь коментар15.03.2022 21:08 Відповісти Мені подобається 2
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