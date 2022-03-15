Українські воїни ліквідували на Харківщині командира 252-го полку окупантів полковника Ніколаєва

Українські воїни знищили 15 березня командира 252 полку окупантів полковника Ніколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.

"15 березня цього року в Харківській області було вбито командира 252 мотострілецького полку (військова частина 91711, Богучар) 3-ї мотострілецької дивізії полковник Ніколаєв Ігор Євгенович. Він був знищений артилерійським вогнем ЗСУ під час проведення перевірки стану справ у підрозділах полку на передових позиціях", - зазначив журналіст.

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