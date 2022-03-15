Українські воїни ліквідували на Харківщині командира 252-го полку окупантів полковника Ніколаєва
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни знищили 15 березня командира 252 полку окупантів полковника Ніколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.
"15 березня цього року в Харківській області було вбито командира 252 мотострілецького полку (військова частина 91711, Богучар) 3-ї мотострілецької дивізії полковник Ніколаєв Ігор Євгенович. Він був знищений артилерійським вогнем ЗСУ під час проведення перевірки стану справ у підрозділах полку на передових позиціях", - зазначив журналіст.
Топ коментарі
+76 Яукр
показати весь коментар15.03.2022 22:54
+55 GoodWin
показати весь коментар15.03.2022 22:54
+39 Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 22:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ!
15.03.2022. Очень успешно прошло, кстати...
число доречі
..я вже пожалівся в ютюб на аргесію і шо канал піддержує війну https://www.youtube.com/watch?v=5rjIjYtQbV0
https://youtu.be/Kw6Hhmvi5Rk
@stabilnosti
·
44 мин
Знакомьтесь - ликвидированный сегодня в Украине российский генерал - Олег Митяев, командовавший 150-ой стрелковой дивизией рашистов. ***** шастать! И земля стекловатой!!!
https://t.me/operativnoZSU/13725