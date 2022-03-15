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Українські воїни ліквідували на Харківщині командира 252-го полку окупантів полковника Ніколаєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни ліквідували на Харківщині командира 252-го полку окупантів полковника Ніколаєва

Українські воїни знищили 15 березня командира 252 полку окупантів полковника Ніколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк. 

"15 березня цього року в Харківській області було вбито командира 252 мотострілецького полку (військова частина 91711, Богучар) 3-ї мотострілецької дивізії полковник Ніколаєв Ігор Євгенович. Він був знищений артилерійським вогнем ЗСУ під час проведення перевірки стану справ у підрозділах полку на передових позиціях", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира 247-го полку армії окупантів полковника Зизевского ліквідовано в Україні. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+76
Гори у пеклі, сволота кацапська
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15.03.2022 22:54
+55
смерть окупантам
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15.03.2022 22:54
+39
Ни одной руссо-фашистской мрази не должно остаться на украинской земле. Слава воинам ВСУ! Желаю артиллеристам чтобы каждый снаряд, каждый осколок от снаряда превращали в перегной оккупантов.
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15.03.2022 22:56
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Гори у пеклі, сволота кацапська
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15.03.2022 22:54 Відповісти
смерть окупантам
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15.03.2022 22:54 Відповісти
Как раз слушаю Цымбалюка, как бальзам на уши
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15.03.2022 22:55 Відповісти
Слава Украине!
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15.03.2022 22:55 Відповісти
Героям слава ✊👍🏼💪
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16.03.2022 00:49 Відповісти
Ни одной руссо-фашистской мрази не должно остаться на украинской земле. Слава воинам ВСУ! Желаю артиллеристам чтобы каждый снаряд, каждый осколок от снаряда превращали в перегной оккупантов.
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15.03.2022 22:56 Відповісти
Цікаво у кабиздона він басом співатиме чи фольцетом
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15.03.2022 22:56 Відповісти
Фальцетом-надёжнее!!
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15.03.2022 23:08 Відповісти
Ад планомерно пополняется новыми тварями.
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15.03.2022 22:57 Відповісти
сьогодні шо якийсь день врожайний
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15.03.2022 22:58 Відповісти
Здохла ще одна фашистська тварюка.
Слава ЗСУ!
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15.03.2022 22:58 Відповісти
Слушателей у Кобзона - туева хуча, и это радует, как никогда...
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15.03.2022 22:58 Відповісти
Перевірив падло? Тепер чорти в пеклі будуть його очко кожної хвилини перевіряти.
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15.03.2022 22:59 Відповісти
Слава Украине Здохните рашистские твари
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15.03.2022 22:59 Відповісти
зайшов на якогось палковніка..то він про котли розказує..да Львова зібрався каже..шо армія рашистів професійна шо аж диву даєшся шо рашисти прям чуть не з НАТО воюють виявляється
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15.03.2022 23:00 Відповісти
а дописи там диву даєшся..нікакого міра только капітуляция)))))))))ой найшов..за сьогоднішнє
15.03.2022. Очень успешно прошло, кстати...
число доречі
..я вже пожалівся в ютюб на аргесію і шо канал піддержує війну https://www.youtube.com/watch?v=5rjIjYtQbV0
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15.03.2022 23:07 Відповісти
Наші хлопці ЗСУ , от ви вмієте настрій підняти!
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15.03.2022 23:01 Відповісти
Польские блогеры записали веселую песню про Путина ... 18+ )))

https://youtu.be/Kw6Hhmvi5Rk

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15.03.2022 23:03 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
44 мин



Знакомьтесь - ликвидированный сегодня в Украине российский генерал - Олег Митяев, командовавший 150-ой стрелковой дивизией рашистов. ***** шастать! И земля стекловатой!!!


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15.03.2022 23:05 Відповісти
а ордена За взятіє Берліна.нема там?Медаль---Дєди Ваєвалі?
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15.03.2022 23:09 Відповісти
За взятие Вашингтона)) Они уже наверное наштамповали)
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15.03.2022 23:15 Відповісти
пишут что эта дивизия была экспериментальной и оснащалась самыми "передовыми" средствами ведения боя в расистской *********
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15.03.2022 23:11 Відповісти
Еще один орковод отправился к кабздону в пекло.
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15.03.2022 23:22 Відповісти
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15.03.2022 23:22 Відповісти
Але як ефектно!!! Під час перевірки стану справ. :Полк, смірно! ровненіе на... і тут хрясь!!! Нема на кого
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15.03.2022 23:05 Відповісти
на пєрвий втарой расчитайсь))))))))
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15.03.2022 23:11 Відповісти
Полковник никому уж не напишет.
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15.03.2022 23:06 Відповісти
И никто не ждёт!!
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15.03.2022 23:09 Відповісти
Подохла тварь и планета стала чище.
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15.03.2022 23:07 Відповісти
Еще одна свинособака на концерт бурятского ************* отправилась, земля вам всем ************** ******* щебенкой.
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15.03.2022 23:08 Відповісти
Туди цапу і дорога!
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15.03.2022 23:13 Відповісти
яка приємна новина. вбий кацапа де він не був. слава Україні
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15.03.2022 23:22 Відповісти
Проверил,все ******
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15.03.2022 23:23 Відповісти
Українські військові зачистили від кадирівців Бучу

https://t.me/operativnoZSU/13725
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15.03.2022 23:24 Відповісти
"Кадыровцы" подразделение росгвардии, у них нет БМД 2(видео) на вооружении.
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15.03.2022 23:54 Відповісти
Ну как проверочка?
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15.03.2022 23:39 Відповісти
Игорь Николаев Дельфин и русалка
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15.03.2022 23:39 Відповісти
Дуже правильне слово - ліквідували
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15.03.2022 23:41 Відповісти
Земля цьому козломордому битим склом.
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16.03.2022 00:51 Відповісти
Земля йому бетоном курво.....
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16.03.2022 08:11 Відповісти
 
 