Ще одна партія Starlink прибула до України, - Федоров

В Україну доставили чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі!" - йдеться в повідомленні.

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