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Ще одна партія Starlink прибула до України, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ще одна партія Starlink прибула до України, - Федоров

В Україну доставили чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink

Автор: Богдан Гуньковський
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15.03.2022 23:52 Відповісти
Дякуємо!
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16.03.2022 00:05 Відповісти
 
 