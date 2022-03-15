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Ще одна партія Starlink прибула до України, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україну доставили чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі!" - йдеться в повідомленні.
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Александр Белянко
показати весь коментар15.03.2022 23:52 Відповісти Мені подобається 7
Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар16.03.2022 00:05 Відповісти Мені подобається 4
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