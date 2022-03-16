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Війська РФ обстріляли район біля Нікополя, виникла пожежа, - мер Саюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли район біля Нікополя, виникла пожежа, - мер Саюк

Російські окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою на Дніпропетровщині.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Нікополя Олександр Саюк, передає Цензор.НЕТ.

"Був обстріл місця між Нікополем та Олексіївкою. Зараз там пожежа. Пожежна частина виїхала, роблять свою справу. По Нікополю обстрілів немає, але будьте дуже уважні", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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там стоїть в\ч а 2110, напевне тпо ній гатили.
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16.03.2022 00:26 Відповісти
От і маємо наслідки повної відсутності ЗСУ на цьому напрямі. Тупо злили без бою залишки Херсонською області і кинули людей напризволяще. Питання чого Залужний тут злякався? На півдні ворожих літаків, а тут чого? Де б""дь армія? Чому за Миколаївську область б'ються, а Херсон і область здали без бою? Чому чортів міст біля Херсону не підірвали? Орки знущаються і грабують людей в захоплених селах, викидають з хат на вулицю та вбивають. Бідолашне Високопілля з вилами намагалося протистояти за що було обстріляне і зруйноване рашистами. А Залужний сцить відправити туди армію. Кривий Ріг не здадуть, бо це місто президента, а Нікополь теж вже мабуть намітили здати без бою, бо армії там теж нема? Дістала ця тупість командування. Для них люди - ніщо.
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16.03.2022 00:45 Відповісти
по Нікополю не стріляють
бо там Бєня коломойський біток майнить..
можуть завадити процесу..
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16.03.2022 01:11 Відповісти
 
 