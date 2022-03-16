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Війська РФ обстріляли район біля Нікополя, виникла пожежа, - мер Саюк
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Російські окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою на Дніпропетровщині.
Про це у відеозверненні заявив міський голова Нікополя Олександр Саюк, передає Цензор.НЕТ.
"Був обстріл місця між Нікополем та Олексіївкою. Зараз там пожежа. Пожежна частина виїхала, роблять свою справу. По Нікополю обстрілів немає, але будьте дуже уважні", - сказав він.
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бо там Бєня коломойський біток майнить..
можуть завадити процесу..