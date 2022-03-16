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"Європа без України більше не буде Європою", - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький впевнений, що Європа без України більше не буде Європою.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Європа без України більше не буде Європою. Швидше, це буде символ невдачі, приниження та безпорадності. А я хочу сильну та амбітну Європу", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Це потужне свідчення підтримки, - Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії у Києві. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Воистину!!!
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16.03.2022 00:59 Відповісти
Винищувачі давай
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16.03.2022 01:00 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

9 ч. ·

...Всі ж бачили той жахливий італійський (насправді ні) мурал, де Росія й Україна злилися докупи в сестринських обіймах СПІЛЬНОГО (!) горя, так? (Весною 2014-го цей мімішний малюнок гуляв по інтернету після розстрілів на Майдані: там "сестра Росія" обіймала і втішала, горнучи до себе, закривавлену "сестру Україну", те, що в Римі, - це ледь модифікована звідти копіпаста).
Так ось, це й є зараз головне вістря інформвійни проти нас, яку розгортає чекістанська еліта, котра вже звикла бути "світовою" і котрій зовсім не всміхається йти на дно вкупі з кооперативом "Озеро": "трагедія двох народів" (sic!!!), "братовбивча війна", One Man's War, і лавина (буквально!) форумів-конференцій-круглих столів (особливо з Німеччини й Франції лютий вал цих запрошень!), де українські культ. діячі та інтелектуали мають, за задумом оргів, обійнятися з російськими, як на тому муралі.
Тож наразі прошу: бачите щось подібне - негайно СКАРЖТЕСЯ! Пишіть, що це ЗНЕЦІНЕННЯ (слово, на яке європейці добре реаґують!) знищених РФ українських життів, що це assaulting imperialistic approach, що Ukrainian Lives Matter, і взагалі при кожній нагоді підкреслюйте, хто тут кат, а хто жертва (звісно, для цього самим не слід вестись на Ернстові фальшивки, як ведуться на них європейці, і взагалі непогано б перекласти англійською перехоплені розмови "рускіх Вань" з їхніми родинами, бо цієї "настоящей России" Європа не бачила від 1945 р., вважала, що "вітрина" Москви-Петербурґа, це "настоящая" і є, і поки ми не розвієм людству цієї полуди, нас уперто закликатимуть до нових і нових "братніх обіймів"...)
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16.03.2022 01:01 Відповісти
Путін звернувся по допомогу до Північної Кореї, але навіть там відмовили, - ЗМІ

15 березня у британських ЗМІ з'явилася інформація, що й Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор, Путіну відмовив у прохання про допомогу. Бо - Росія "занадто божевільна".

Звучить, наче жарт - від пана Кіма, якого у світі мало хто назвав би не божевільним.
Та Кім наразі війни не починав, а от Путін - почав.

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/kim-jong-un-humiliates-vladimir-26474461
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16.03.2022 01:04 Відповісти
Ну так. Ин вчився у Швейцарії, а пуйло - у обісцяній пітерській підворотні.
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16.03.2022 01:21 Відповісти
Це тому,що рашка на протязі століть заскорячившись над Україною кричала- це мое!
Ніхто не хотів з п,яною помийкої сперечатися.
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16.03.2022 01:30 Відповісти
Це як знати що маньяк вбиває людину на твоїх очах,а ти ,здоровий ,міцний , ,озброєний ,нічого не зробив,бо боявся за свою шкуру,і дав цьому скоїтися.
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16.03.2022 01:27 Відповісти
Федеральное управление информационной безопасности Германии (BSI) рекомендовало организациям отказаться от использования антивируса, разработанного российской IT-компанией "Лаборатория Касперского", из опасений, что программа может быть использована для кибершпионажа или проведения кибератак.
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16.03.2022 01:42 Відповісти
 
 