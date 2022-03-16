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"Європа без України більше не буде Європою", - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький впевнений, що Європа без України більше не буде Європою.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Європа без України більше не буде Європою. Швидше, це буде символ невдачі, приниження та безпорадності. А я хочу сильну та амбітну Європу", - йдеться в повідомленні.
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9 ч. ·
...Всі ж бачили той жахливий італійський (насправді ні) мурал, де Росія й Україна злилися докупи в сестринських обіймах СПІЛЬНОГО (!) горя, так? (Весною 2014-го цей мімішний малюнок гуляв по інтернету після розстрілів на Майдані: там "сестра Росія" обіймала і втішала, горнучи до себе, закривавлену "сестру Україну", те, що в Римі, - це ледь модифікована звідти копіпаста).
Так ось, це й є зараз головне вістря інформвійни проти нас, яку розгортає чекістанська еліта, котра вже звикла бути "світовою" і котрій зовсім не всміхається йти на дно вкупі з кооперативом "Озеро": "трагедія двох народів" (sic!!!), "братовбивча війна", One Man's War, і лавина (буквально!) форумів-конференцій-круглих столів (особливо з Німеччини й Франції лютий вал цих запрошень!), де українські культ. діячі та інтелектуали мають, за задумом оргів, обійнятися з російськими, як на тому муралі.
Тож наразі прошу: бачите щось подібне - негайно СКАРЖТЕСЯ! Пишіть, що це ЗНЕЦІНЕННЯ (слово, на яке європейці добре реаґують!) знищених РФ українських життів, що це assaulting imperialistic approach, що Ukrainian Lives Matter, і взагалі при кожній нагоді підкреслюйте, хто тут кат, а хто жертва (звісно, для цього самим не слід вестись на Ернстові фальшивки, як ведуться на них європейці, і взагалі непогано б перекласти англійською перехоплені розмови "рускіх Вань" з їхніми родинами, бо цієї "настоящей России" Європа не бачила від 1945 р., вважала, що "вітрина" Москви-Петербурґа, це "настоящая" і є, і поки ми не розвієм людству цієї полуди, нас уперто закликатимуть до нових і нових "братніх обіймів"...)
15 березня у британських ЗМІ з'явилася інформація, що й Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор, Путіну відмовив у прохання про допомогу. Бо - Росія "занадто божевільна".
Звучить, наче жарт - від пана Кіма, якого у світі мало хто назвав би не божевільним.
Та Кім наразі війни не починав, а от Путін - почав.
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/kim-jong-un-humiliates-vladimir-26474461
Ніхто не хотів з п,яною помийкої сперечатися.