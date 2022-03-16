"Європа без України більше не буде Європою", - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький впевнений, що Європа без України більше не буде Європою.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Європа без України більше не буде Європою. Швидше, це буде символ невдачі, приниження та безпорадності. А я хочу сильну та амбітну Європу", - йдеться в повідомленні.

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