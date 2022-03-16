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Збройні сили знищили 7 гелікоптерів окупантів під Херсоном, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили знищили 7 гелікоптерів окупантів під Херсоном, - Генштаб

Збройні сили України знищили 7 гелікоптерів рашистів на аеродромі під Херсоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів", - відзначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки на аеродромі Херсона. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
Таки да , эта чернобаевка превратилась в черную дыру для кацапских вертолетов
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16.03.2022 01:25
+30
синее - сегодня освободили
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16.03.2022 01:23
+29
Часом снаряд таки потрапляє в одне і те саме місце.
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16.03.2022 01:15
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Часом снаряд таки потрапляє в одне і те саме місце.
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16.03.2022 01:15 Відповісти
Таки да , эта чернобаевка превратилась в черную дыру для кацапских вертолетов
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16.03.2022 01:25 Відповісти
За Чорнобаївку! 🍷
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16.03.2022 01:37 Відповісти
Я вже знаю куди після війни відпочивати поїду)
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16.03.2022 01:50 Відповісти
костюм с отлівом і в Ялту
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16.03.2022 05:17 Відповісти
Бог любит Троицу, с кацапов станется. Но на этот раз лучше не уничтожить, а захватить геликоптеры
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16.03.2022 02:06 Відповісти
Лайно цапське більше не буде забруднювати наше повітря
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16.03.2022 01:15 Відповісти
заміс якийсь на півдні?
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16.03.2022 01:15 Відповісти
Тоже так кажется. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь на положительные изменения...
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16.03.2022 01:19 Відповісти
дуже сподіваюсь, шо ми обидва помиляемося....
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16.03.2022 01:22 Відповісти
синее - сегодня освободили
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16.03.2022 01:23 Відповісти
Захисники України, женіть загарбників з Миколаївщини! Аж до Херсонщини! Звільняйте Херсон! Втопіть загарбників у Сивашу!
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16.03.2022 01:41 Відповісти
> Аж до Херсонщини

До Охотського моря треба.
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16.03.2022 01:46 Відповісти
Чудове заспокійливе на ніч 😡
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16.03.2022 01:17 Відповісти
Тяжелее воздуха оказались, да? Неожиданно.
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16.03.2022 01:17 Відповісти
ого
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16.03.2022 01:20 Відповісти
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16.03.2022 01:20 Відповісти
В Херсоне какая-то ватная мразь решила услужить оккупантам и снять украинские флаги. Это увидели простые жители города, которые проучили мразь прямо на месте преступления:
Видео: https://t.me/vsia_pravda/179
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16.03.2022 01:21 Відповісти
Таких надо вешать с табличкой "Пособник оккупантов".
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16.03.2022 01:28 Відповісти
Эй ну хватит читерить, так самолёты никогда не догонят вертолетов!
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16.03.2022 01:22 Відповісти
Феєричні довбодятли! Не вірю, що вони можуть виграти хоч якусь війну.
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16.03.2022 01:23 Відповісти
Як же ж такі новини мене тішать! Це для мене зараз навіть краще аніж пляшка гарного "Курвазь'є", чи якогось "Мартель" чи "Хеннесі"!
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16.03.2022 01:24 Відповісти
Смерть цапам!
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16.03.2022 01:43 Відповісти
Рашисты попали в какой-то день сурка в той Чорнобаевке.
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16.03.2022 02:40 Відповісти
Це наш Бермудський трикутник! 👀😁
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16.03.2022 03:28 Відповісти
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16.03.2022 06:16 Відповісти
 
 