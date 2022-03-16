Збройні сили знищили 7 гелікоптерів окупантів під Херсоном, - Генштаб

Збройні сили України знищили 7 гелікоптерів рашистів на аеродромі під Херсоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів", - відзначається у повідомленні.

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