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Війна для Росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війна для Росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав всіх, хто має відношення до чинної російської влади виступити проти війни.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії, будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації вже міг зрозуміти, чим закінчиться ця віна для вашої країни. Ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка ставитиметься до громадян так само, нелюдяно, як до українців ставилися ви - окупанти", - зазначив президент.

За словами Зеленського, від дай росіян залежить, що буде далі.

"Хочу сказати прямо всім чиновникам РФ, всім, хто має відношення до чинної влади. Якщо ви залишитесь на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародна спільнота позбавить вас всього. Всього, що ви заробили за довгі роки. Цим вже займаються. Те ж саме стосується системи пропаганди, четвертої гілки влади у РФ. Якщо ви залишаєтесь працювати на пропаганду - ви піддаєте себе набагато більшому ризику, ніж якщо просто підете, звільнитесь. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни. За виправдання військових злочинів, звільняйтесь", - сказав Зеленський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Вы так говорите, словно это что-то плохое)))
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16.03.2022 01:41
+9
Безглуздо до них звертатися. Кацапи відверто позиціонують себе - "мы вразрез людскому за всё *********, гадское и ********". І вони цим хизуються. Про що говорити? Це нарід-****. Нарід-пєтушара. Тільки душити, і потім у піч!
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16.03.2022 02:05
+8
До них марно звертатися.
Там у черепках не мозги, а забетонірувана пропагандою вата.
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16.03.2022 01:51
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Вы так говорите, словно это что-то плохое)))
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16.03.2022 01:41 Відповісти
від дай росіян залежить, що буде далі. Джерело: https://censor.net/ua/n3325554
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16.03.2022 01:47 Відповісти
Здесь все верно, если по аглицки, то вiд die лаптеунтов зависит , шо будет дальше... Правильный посыл...
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16.03.2022 03:54 Відповісти
До них марно звертатися.
Там у черепках не мозги, а забетонірувана пропагандою вата.
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16.03.2022 01:51 Відповісти
Все вірно,але путлеру насрати на своїх громадян.
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16.03.2022 01:57 Відповісти
А нет?))
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16.03.2022 02:08 Відповісти
Нам т.е.
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16.03.2022 02:09 Відповісти
ви зробили цей висновок з того що Україна боронить свої землі? У вас кацяпизм головного моску?
Ну тоді помирайте за гроші путлера,поки він сховався у бункері.
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16.03.2022 02:18 Відповісти
Тяжело у вас с иронией как посмотрю)))Я имел в виду нам, украинцам, разве не тоже плевать на их граждан? Лично мне-да. Ибо орки. Но вы вполне можете им сочувствовать, "анижедети" и вот это вот всё.
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16.03.2022 02:54 Відповісти
Не пишить несенітніць, ті хто прийшов зі зброєю у руках вбивці насамперед.
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16.03.2022 04:07 Відповісти
а ті хто не прийшов, але підтримує? чи ти віриш, що є "нармальньіе гускіє, каторьіе ніхатят вайньі"? нам теж на них насрати ікацапія має бути знищена і якомога біше кацапів, мільйони.
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16.03.2022 05:14 Відповісти
Давайте спочатку пережемо тих кацапів
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16.03.2022 02:04 Відповісти
поріжемо..?
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16.03.2022 02:27 Відповісти
переможемо
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16.03.2022 02:32 Відповісти
Безглуздо до них звертатися. Кацапи відверто позиціонують себе - "мы вразрез людскому за всё *********, гадское и ********". І вони цим хизуються. Про що говорити? Це нарід-****. Нарід-пєтушара. Тільки душити, і потім у піч!
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16.03.2022 02:05 Відповісти
Это и есть мечта "Русского мира".
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16.03.2022 02:08 Відповісти
Головне, щоб зараз не зробили чого-небудь на переговорах, що зведе нанівець усі зусилля та втрати ЗСУ та всіх українців.
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16.03.2022 02:17 Відповісти
Ні. Ця війна повинна скінчитися знищенням рашки. Така країна повинна перестати існувати.
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16.03.2022 05:35 Відповісти
саме так і буде
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16.03.2022 07:38 Відповісти
московия падет и развалится
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16.03.2022 07:38 Відповісти
 
 