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Рябошапка намагався виїхати з України як батько трьох дітей. ВIДЕО

Руслан Рябошапка надав прикордонникам скан-копії документів трьох своїх дітей, але його не випустили.

Відео спілкування Рябошапки з прикордонницею опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на UA-Reporter.

За його даними, Рябошапка намагався перетнути на Закарпатті кордон з Угорщиною. Колишній очільник генпрокуратури пред’явив документи про те, що є батьком трьох дітей - громадян Франції 2012, 2015 та 2017 років народження.

"Шановний, вам відмовили в перетині державного кордону через те, що відсутні діти під час перетину державного кордону та відсутні документи, якщо підтверджують, що ви є батьком трьох та більше дітей", - відповіла йому за якийсь час співробітниця митниці.

Автор: 

біженці (1860) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+71
‼️Нужен закон для таких деятелей - запрещающий участие в выборах , работу в государственных и партийных органах

И КОЛЕ КОТЛЕТЕ ТОЖЕ
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16.03.2022 08:31
+54
Крысе не удалось сбежать.
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16.03.2022 08:31
+50
А ШО-РЯБАШАПКА КАРМЯЩІЙ АТЄЦ...
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16.03.2022 08:30
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3 березня у бою з окупантами загинула бойовий медик, мати 12 дітей Ольга Семидьянова.
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А в это время Рябошапка намагався виїхати з України
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16.03.2022 17:53 Відповісти
ну так он порешает. Детей взад на границу и с ними сразу назад перейдет....
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16.03.2022 18:20 Відповісти
псть МЗЧ даст офиціальній приказ увсе силовичкам - все для фронта все для победі. или прокуРватура не силовики уже?
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16.03.2022 19:36 Відповісти
Сранно, сранно...Это на 20-й то дзень вайны? Был бы шкурником бежал бы сразу. А бежать, когда от 2-й армии Мира осталась кучка инвалидов. Зе же сказал, шо ЗСУ 250 тыс., значит где-то они есть, а значит мы победим.
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16.03.2022 19:52 Відповісти
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