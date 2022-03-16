Рябошапка намагався виїхати з України як батько трьох дітей. ВIДЕО

Руслан Рябошапка надав прикордонникам скан-копії документів трьох своїх дітей, але його не випустили.

Відео спілкування Рябошапки з прикордонницею опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на UA-Reporter.

За його даними, Рябошапка намагався перетнути на Закарпатті кордон з Угорщиною. Колишній очільник генпрокуратури пред’явив документи про те, що є батьком трьох дітей - громадян Франції 2012, 2015 та 2017 років народження.

"Шановний, вам відмовили в перетині державного кордону через те, що відсутні діти під час перетину державного кордону та відсутні документи, якщо підтверджують, що ви є батьком трьох та більше дітей", - відповіла йому за якийсь час співробітниця митниці.