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мародерство (313) СІЗО (688) вбивство (2876) Харків (3911)

Двох затриманих за мародерство знайшли мертвими в СІЗО Харкова

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох затриманих за мародерство знайшли мертвими в СІЗО Харкова

Причини смерті встановлюють.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими слідчими були затримані два мародери. Після усіх юридичних процедур ці мародери були направлені до слідчого ізолятору. На наступний день ми знайшли їх в ізоляторі вже мертвими, причини смерті встановлюються", - написав він.

Слідчі зареєстрували провадження за ст. 115 Кримінального кодесу (вбивство).

"Не мародерствуйте. Бережіть своє життя", - закликав Болвінов.

Читайте: Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+73
ковид. без масок мародёрили. момэнто морэ!
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16.03.2022 12:27
+67
Прикре самогубство...
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16.03.2022 12:27
+53
Совість замучила. Насмерть.
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16.03.2022 12:28
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Якось пофіг....
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16.03.2022 12:27 Відповісти
мабуть якийсь тромб не витримав або винний шнурок від черевика
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16.03.2022 15:23 Відповісти
ковид. без масок мародёрили. момэнто морэ!
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16.03.2022 12:27 Відповісти
Оце ловко !
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16.03.2022 12:27 Відповісти
Прикре самогубство...
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16.03.2022 12:27 Відповісти
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16.03.2022 12:42 Відповісти
І от треба було мародерити. Дибіляки.
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16.03.2022 12:28 Відповісти
Совість замучила. Насмерть.
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16.03.2022 12:28 Відповісти
Замародерили друг друга насмерть
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16.03.2022 12:28 Відповісти
не их в пресс хату доставили или наоборот в гости пришли из хаты
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16.03.2022 12:33 Відповісти
Слідчі зареєстрували провадження за ст. 115 Кримінального кодесу (вбивство). -- это ложь, они сами умерли от стыда
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16.03.2022 12:29 Відповісти
Самоліквідація
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16.03.2022 12:29 Відповісти
Здохли від сорому
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16.03.2022 12:29 Відповісти
МАБУТЬ СОВЄСТЬ ЗАМУЧІЛА...
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16.03.2022 12:30 Відповісти
Навіть гвалтівників не вбивають у тюрмі одразу. Мародерам варто задуматися...
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16.03.2022 12:31 Відповісти
яке прикре самогубство
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16.03.2022 12:32 Відповісти
Американський Сенат одноголосно ухвалив резолюцію про визнання путіна воєнним злочинцем.
Республіканці й демократи були єдині в цьому рішенні.

Ще раз - путін офіційно прирівняний до гітлера парламентом наймогутнішої держави світу,
яка вміє й може добитися врахування своїх позицій 👍🏼💪✊
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16.03.2022 12:32 Відповісти
Там не путін воєнний злочинець.
Там вся країна таких моральних уродів.
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16.03.2022 12:44 Відповісти
Так!! І це треба твердо запам'ятати!
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16.03.2022 13:14 Відповісти
они утонули.
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16.03.2022 12:32 Відповісти
навіть бродяги розуміють, що під час війни "работать" заборонено
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16.03.2022 12:32 Відповісти
мародьор гірше за пітуха
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16.03.2022 12:32 Відповісти
да ну перестань - путин это ось зла что может быть хуже , а мородерство это уродливое проявление любой войны
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16.03.2022 12:44 Відповісти
я під пітухом мав на увазі не казламордого царя а особу в тюремній ієрархії. це як щур, який краде у сокамерника, в тюрмі за це вбивають
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16.03.2022 12:47 Відповісти
извини толком не прочитал
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16.03.2022 12:50 Відповісти
все ок, без проблем. тримаймося!
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Так, саме щур, це дуже тяжка провина по варавскім законам))
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16.03.2022 13:15 Відповісти
Путин - он оттуда, из кацапии, и ты изначально знаешь, что оттуда ничего, кроме зла не прийдет. А это, что гораздо хуже, свои, местные. Которым хочется верить, а они фактически нас предали.
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16.03.2022 12:48 Відповісти
Какая жаль
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16.03.2022 12:39 Відповісти
Ще наловлять
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16.03.2022 12:45 Відповісти
Устали жить
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16.03.2022 12:45 Відповісти
Походу десь напередодні бомбанули крамницю з хімією та напилися денатурату.
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16.03.2022 12:46 Відповісти
Причина смерти: Их насмерть загрызли угрызения совести. Дело закрыто.
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16.03.2022 12:48 Відповісти
Та й на**ати. Двома покидьками менше.
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16.03.2022 12:48 Відповісти
А как же они туда пришли?!
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16.03.2022 12:51 Відповісти
Я еще вчера говорила, что мародеров нужно отдавать на воровской суд. По понятиям такие вопросы там решаются оперативно.
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Сволота , як підставляють . Тіпа це не самогубство , а буцімто їх хтось вбив . Мародери кончені .
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Штрафбат у наступі..
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Шо, неужели ковид злобствует? Неаккуратно то как без маски!
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16.03.2022 12:59 Відповісти
Накормили горохом и квашеной капустой. Ночью задохнулись от пердежа.
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16.03.2022 13:01 Відповісти
"Совість" загризла.
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Самонаїбнулися. Сараки!
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16.03.2022 14:02 Відповісти
 
 