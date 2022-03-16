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У Києві на одній зі станцій метро затримали диверсанта, - Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали ймовірного диверсанта, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури, блокпости та місця дислокації Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Національна поліція України.

За даними поліції, підозрілого чоловіка помітили на одній зі столичних станцій метро. Під час перевірки документів з’ясувалось, що диверсант приїхав до Києва із Росії.

"У його телефоні виявлено активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ. Окрім того, в гаджеті чоловіка містилися фотографії об’єктів критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ", – повідомили в Нацполіції.

Зловмисника передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Автор: 

Київ (19422) Метрополітен (1416) диверсія (346)


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Топ коментарі
+30
Сколько говорили с 2014 года что бл***ди закройте границу с Кацапстаном
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16.03.2022 16:50
+19
Расстрелять!
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16.03.2022 16:50
+9
https://novyny.live/kharkov/v-kharkovskom-sizo-nashli-mertvymi-dvukh-maroderov-43026.html У харківському СІЗО знайшли мертвими двох мародерів
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16.03.2022 16:53
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Расстрелять!
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16.03.2022 16:50 Відповісти
Сколько говорили с 2014 года что бл***ди закройте границу с Кацапстаном
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16.03.2022 16:50 Відповісти
Не можна, бо в наших еліт там бізнес.
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16.03.2022 17:03 Відповісти
https://novyny.live/kharkov/v-kharkovskom-sizo-nashli-mertvymi-dvukh-maroderov-43026.html У харківському СІЗО знайшли мертвими двох мародерів
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16.03.2022 16:53 Відповісти
Яке безглузде самовбивство.
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16.03.2022 17:24 Відповісти
Передали працівникам СБУ? - Відкупиться. Краще б війсковим передали!
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16.03.2022 17:02 Відповісти
это идиот, какой-то, а не диверсант.
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16.03.2022 17:02 Відповісти
Нашому т.зв. СБУ i так зiйде. Тут же "доiти" нiкого, а вони по другому просто не вмiють.
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16.03.2022 17:18 Відповісти
Морда лица похожа на шуфрича.
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16.03.2022 17:43 Відповісти
это гениальный шпийон, припёрся в Киев в полным комплектом компромата на себя.
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16.03.2022 18:32 Відповісти
 
 