У Києві на одній зі станцій метро затримали диверсанта, - Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали ймовірного диверсанта, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури, блокпости та місця дислокації Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Національна поліція України.

За даними поліції, підозрілого чоловіка помітили на одній зі столичних станцій метро. Під час перевірки документів з’ясувалось, що диверсант приїхав до Києва із Росії.

"У його телефоні виявлено активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ. Окрім того, в гаджеті чоловіка містилися фотографії об’єктів критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ", – повідомили в Нацполіції.

Зловмисника передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.