Окупанти на 16 березня не досягли жодної стратегічної мети, - Генштаб

Російські окупанти не досягли жодної із стратегічних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 24:00 на 16 березня щодо російського вторгнення