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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти на 16 березня не досягли жодної стратегічної мети, - Генштаб

генштаб,зсу

Російські окупанти не досягли жодної із стратегічних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 24:00 на 16 березня щодо російського вторгнення

Автор: 

агресія (1194) Генштаб ЗС (6507)


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Мета кожного **************** орка сконати і потрапити до пекла, а мета кожного Українця допомогти йому у цьому!
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17.03.2022 01:28 Відповісти
Вот интресно , когда убьют этих извращенцев ?

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17.03.2022 01:28 Відповісти
Зато они превзошли в других целях -по геноциду украинского народа и разрушению инфраструктуры…украинских городо
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17.03.2022 01:31 Відповісти
І захопленню стратегічних ядерних об'єктів з якими і яз не потрібно
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17.03.2022 02:26 Відповісти
Со стороны генштаба, ошибочно думать в логическом ключе, там другая логика орды, они "приростают земелькой" ... ее не купишь ни за какие денежки и санкции им просто пох.
Орки еще нарожают ихних, а украинцев они будут уничтожать и дальше - не стоит думать, что это не часть плана - это именно сознательное уничтожение и вытеснение украинского населения, и захват выжженых територий для будущего орчего племени. ...

Чем дольше идет война, тем более явной будет цель....
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17.03.2022 04:44 Відповісти
Возможно, но Юг Ураины от Херсона до Мариуполя под оккупантами ! Почему то армии возле Крыма не оказалось, Каховская ГЕС и вся инфаструктуры Канала взяты практически без боев и это только начало вопросов к команде с "самыми большими яйцами". Илм например почему и кто распустил ТерОборону в Херсоне за несколькл дней до войны?
Три недели прошло войны, прошел шок и вопросов появляется все больше и не только у отдельных украинцев но похоже у Запада тоже. Внимательно следим за "переговорами" какую роль в них имее полузабытый Ермак, например? Как вчера на Цензоре в своем блоге написал Глен Грант "мы не имеем право героически проиграть" , нужно строить стратегию победы, а ее нет на сегодня этой стратегии! Увы. Надо просыпаться пока не поздно
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17.03.2022 05:19 Відповісти
 
 