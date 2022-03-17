Окупанти на 16 березня не досягли жодної стратегічної мети, - Генштаб
Російські окупанти не досягли жодної із стратегічних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції", - відзначається у повідомленні.
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Орки еще нарожают ихних, а украинцев они будут уничтожать и дальше - не стоит думать, что это не часть плана - это именно сознательное уничтожение и вытеснение украинского населения, и захват выжженых територий для будущего орчего племени. ...
Чем дольше идет война, тем более явной будет цель....
Три недели прошло войны, прошел шок и вопросов появляется все больше и не только у отдельных украинцев но похоже у Запада тоже. Внимательно следим за "переговорами" какую роль в них имее полузабытый Ермак, например? Как вчера на Цензоре в своем блоге написал Глен Грант "мы не имеем право героически проиграть" , нужно строить стратегию победы, а ее нет на сегодня этой стратегии! Увы. Надо просыпаться пока не поздно