Нью-Йорк солідарний з усіма українцями, - мер Адамс
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Мер Нью-Йорка Ерік Адамс висловив підтримку та солідарність з українцями, які постраждали внаслідок агресії РФ.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я аплодую Президентові Володимиру Зеленському за його незмінну хоробрість у протистоянні невиправданому й неспровокованому нападові на Україну. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в Америці, і ми солідарні з усіма постраждалими - як тут, так і за кордоном", - йдеться в повідомленні.
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І в чому хоробрість? Що не втік? Так я також не втік і біля мого будинку пролітали крилаті ракети.Хочу запитати сьогоднішнє керівництво де комплекси Нептун і отрк Грім?Україна,могла би ними знищити,кораблі в чорному морі і аеродроми.І не було би стільки жертв.
До того ж амери виражають свою занепокоєність конкретно чеками на сотні баксів, що вони несуть до українських організацій, та збирають на заходах на користь Українського Червоного Хреста.
Це не 2014й. Not even close. Everyone is FUCKING PISSED AT RUSSIANS.
Міг би і добровольців зібрать, та допомогти більш суттєво.
ВВП штату Нью-Йорк у 2019 році становив 1 трлн. 751 млрд. доларів, тоді як ВВП всієї РФ показав 1 трлн. 637 млрд.