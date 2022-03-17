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Нью-Йорк солідарний з усіма українцями, - мер Адамс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

адамс

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс висловив підтримку та солідарність з українцями, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я аплодую Президентові Володимиру Зеленському за його незмінну хоробрість у протистоянні невиправданому й неспровокованому нападові на Україну. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в Америці, і ми солідарні з усіма постраждалими - як тут, так і за кордоном", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Я аплодую Президентові Володимиру Зеленському за його незмінну хоробрість у протистоянні невиправданому й неспровокованому нападові на Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3325950


І в чому хоробрість? Що не втік? Так я також не втік і біля мого будинку пролітали крилаті ракети.Хочу запитати сьогоднішнє керівництво де комплекси Нептун і отрк Грім?Україна,могла би ними знищити,кораблі в чорному морі і аеродроми.І не було би стільки жертв.
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17.03.2022 02:48 Відповісти
як тут, так і за кордоном-- я виражаю озабоченность Меру Нью-Йорка
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17.03.2022 02:53 Відповісти
Глибока занепокоєність натурально вроджених амерів, до 75% - це те що рухає Байденом у питанні підтримки України. Так що не плюйте в колодязь.
До того ж амери виражають свою занепокоєність конкретно чеками на сотні баксів, що вони несуть до українських організацій, та збирають на заходах на користь Українського Червоного Хреста.
Це не 2014й. Not even close. Everyone is FUCKING PISSED AT RUSSIANS.
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17.03.2022 04:55 Відповісти
Населення Нью-Йорку - 8,4 млн осіб, міської агломерації - 19 млн.

Міг би і добровольців зібрать, та допомогти більш суттєво.

ВВП штату Нью-Йорк у 2019 році становив 1 трлн. 751 млрд. доларів, тоді як ВВП всієї РФ показав 1 трлн. 637 млрд.
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17.03.2022 05:30 Відповісти
$2B за останній рік це несуттєво? Чи ви думаєте що Байден називає ***** військовим злочинцем просто так?
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17.03.2022 06:22 Відповісти
 
 