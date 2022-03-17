Через санкції російські виробники сталі втратять $9 мільярдів

Сукупні збитки російських виробників сталі в результаті європейських санкцій становитимуть близько $9 млрд.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції Євросоюзу торкнуться близько 40% експорту російської сталі до Європи, а сукупні збитки її російських виробників становитимуть близько $9 млрд", - зазначається у повідомленні.

Так, "Сєвєрсталь" уже припинила експорт до країн Євросоюзу через санкції. Вона стикнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівель своєї продукції через санкції щодо основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.

Європейський ринок важливий для "Сєвєрсталі". Компанія постачала туди 2,5 млн тонн металу та отримувала 34% усього виторгу - близько $3,9 млрд на рік.

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За перший день російського вторгнення в Україну втрати Мордашова сягнули 4,2 мільярда рублів через зміну біржової вартості цінних паперів.