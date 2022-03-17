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Через санкції російські виробники сталі втратять $9 мільярдів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

металургія

Сукупні збитки російських виробників сталі в результаті європейських санкцій становитимуть близько $9 млрд.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції Євросоюзу торкнуться близько 40% експорту російської сталі до Європи, а сукупні збитки її російських виробників становитимуть близько $9 млрд", - зазначається у повідомленні.

Так, "Сєвєрсталь" уже припинила експорт до країн Євросоюзу через санкції. Вона стикнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівель своєї продукції через санкції щодо основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.

Європейський ринок важливий для "Сєвєрсталі". Компанія постачала туди 2,5 млн тонн металу та отримувала 34% усього виторгу - близько $3,9 млрд на рік.

Також читайте: "Укрметалургпром" вимагає виключити всі російські компанії з Worldsteel

За перший день російського вторгнення в Україну втрати Мордашова сягнули 4,2 мільярда рублів через зміну біржової вартості цінних паперів.

Автор: Ірина Дашківська
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На кацапский мотлох пусть гейропейцы не раззевают роток. Нам самим металл нужен отстраивать Украину!!!
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17.03.2022 07:33 Відповісти
рАСЄЯ ВПЄРДЄ-БИЛА ЄСТЬ І БУДЄТ ВСЄГДА...
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17.03.2022 07:34 Відповісти
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17.03.2022 07:35 Відповісти
Досить називати все це санкціями! Це - спеціальна фігансова операція для звільнення росіян!!! Від грошей!!!
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17.03.2022 07:52 Відповісти
Litva prekkratilo imet dela s raskoj po vsemu.Gaz otkazalis,elektricestvo zamorozyli im ciota interao,neft otkazalis,udobrenija ix zavod tut byl zamorozili ix ciota pojdiot pod nacionalizaciju.Ix tovari i vsia produkcija v tom cysle i derevo,metali otkazalos
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17.03.2022 07:52 Відповісти
А ЧОГО ЇХ ЩЕ НЕ ПІДІРВАЛИ !!!???
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17.03.2022 07:53 Відповісти
Ми могли б свою сталь продавати зате. але у нас всі порти заблоковано. господи, поможи нам!
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17.03.2022 08:23 Відповісти
Значить їх заробить Україна.
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17.03.2022 12:46 Відповісти
 
 