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Ситуація у Маріуполі катастрофічна, - радник глави МВС Денисенко
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Ситуація у Маріуполі наразі є катастрофічною та неймовірно складною.
Про це поінформував у ефірі українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація там катастрофічна, ситуація там жахлива. Поки що ми не маємо якоїсь такої більш-менш стабільної інформації (про Маріуполь. – Ред.), про яку можна було б наразі оповіщати на всю країну. На жаль, ситуація там неймовірно складна", - заявив він.
Він також нагадав, що у місті Мерефа, яке знаходиться під Харковом, був удар рф по школі, там сталося загорання, і наразі там працюють українські рятувальники.
Топ коментарі
+5 Ololosh Ololoshko
показати весь коментар17.03.2022 08:25
+4 Шилінг Іванович
показати весь коментар17.03.2022 08:29
+3 Hanka Panyanka
показати весь коментар17.03.2022 09:13
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Та похер уже на Киев, хоть я и в Киеве. Мы их с окон постреляем. Они не могут его блокировать или "ровнять с землей".
Все кидайте на освобождение Мариуполя!