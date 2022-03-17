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Ситуація у Маріуполі катастрофічна, - радник глави МВС Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Ситуація у Маріуполі наразі є катастрофічною та неймовірно складною.

Про це поінформував у ефірі українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація там катастрофічна, ситуація там жахлива. Поки що ми не маємо якоїсь такої більш-менш стабільної інформації (про Маріуполь. – Ред.), про яку можна було б наразі оповіщати на всю країну. На жаль, ситуація там неймовірно складна", - заявив він.

Він також нагадав, що у місті Мерефа, яке знаходиться під Харковом, був удар рф по школі, там сталося загорання, і наразі там працюють українські рятувальники.

Читайте також: Зеленський - росіянам: Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої Світової Війни?

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Когда такое читаю, во мне просыпается диванный генерал.

Та похер уже на Киев, хоть я и в Киеве. Мы их с окон постреляем. Они не могут его блокировать или "ровнять с землей".

Все кидайте на освобождение Мариуполя!
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17.03.2022 08:25
+4
Пора вже зачищати ту всю окупаційну ватну гидоту що біля Маріуполя вшивається
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17.03.2022 08:29
+3
они так не делали, гитлеровцы воевали в ссср с армией ссср, рашисты у нас не воюют с армией, они уничтожают мирное население и стирают в пыль наши города, это геноцид
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17.03.2022 09:13
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Когда такое читаю, во мне просыпается диванный генерал.

Та похер уже на Киев, хоть я и в Киеве. Мы их с окон постреляем. Они не могут его блокировать или "ровнять с землей".

Все кидайте на освобождение Мариуполя!
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17.03.2022 08:25 Відповісти
так роблять терористи. есесівці.
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17.03.2022 08:25 Відповісти
они так не делали, гитлеровцы воевали в ссср с армией ссср, рашисты у нас не воюют с армией, они уничтожают мирное население и стирают в пыль наши города, это геноцид
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17.03.2022 09:13 Відповісти
Зараз я ще більш впевнений, що ледве не половину всіх тих звірств, які приписують гітлерівцям у роки Другої Світової, насправді скоїли кацапи.
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17.03.2022 10:02 Відповісти
Смерть кацапам!
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17.03.2022 08:27 Відповісти
Вадим Денисенко, а ты сейчас в Мариуполе?
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17.03.2022 08:28 Відповісти
А ты?
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17.03.2022 08:31 Відповісти
Пора вже зачищати ту всю окупаційну ватну гидоту що біля Маріуполя вшивається
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17.03.2022 08:29 Відповісти
Если есть возможность деблокировать-надо делать. Если нет-то на кой чёрт разгонять эти сопли на всех углах? Какая практическая польза от этого? Только бессильная злоба.
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17.03.2022 08:33 Відповісти
предлагаете забыть про Мариуполь, как будто его уже нет, да не можем разблокировать, если бы могли, то уже б сделали..., в войне нет ничего человеческого, за что можно бы было зацепиться, все время будет бессильная злоба, ярость и огромная боль
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17.03.2022 09:17 Відповісти
Як вони туди дісталися? Чому орки Чонгар пройшли парадним маршем??? І Люську з екранів приберіть. В нього одні перемоги на ТБ, а Маріуполь гине.
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17.03.2022 10:13 Відповісти
 
 