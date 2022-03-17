Ситуація у Маріуполі катастрофічна, - радник глави МВС Денисенко

Ситуація у Маріуполі наразі є катастрофічною та неймовірно складною.

Про це поінформував у ефірі українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація там катастрофічна, ситуація там жахлива. Поки що ми не маємо якоїсь такої більш-менш стабільної інформації (про Маріуполь. – Ред.), про яку можна було б наразі оповіщати на всю країну. На жаль, ситуація там неймовірно складна", - заявив він.

Він також нагадав, що у місті Мерефа, яке знаходиться під Харковом, був удар рф по школі, там сталося загорання, і наразі там працюють українські рятувальники.

Читайте також: Зеленський - росіянам: Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої Світової Війни?