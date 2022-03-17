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Російські загарбники знизили темпи наступу на Запорізькому напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Російські загарбники знизили темпи наступу на Запорізькому напрямку через проблеми з поповненням запасів пального та боєприпасів.

Про це в Facebook  повідомляє пресслужба Командування південного угруповання військ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони Запорізького краю продовжують завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Варто зазначити, що російські окупанти знизили темпи наступу на Запорізькому напрямку. Вони мають проблеми зі своєчасним поповненням запасів палива та боєприпасів", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут - нас всех завалят. Ищем патроны украинские - 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - російський окупант. АУДIО

Разом з тим ворог продовжує наносити систематичні вогневі удари із артилерії 152-го, 122-го калібрів. Найчастіше окупанти застосовують міномети 120-го та 82-го калібрів.

У відповідь українські підрозділів продовжують наносити вогневе ураження по противнику.

Як зазначили в командуванні, протягом двох діб було проведено евакуацію цивільного населення - 9633 людей, серед яких 772 дитини, - на 2879 автомобілях.

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Візьмуть Маріуполь,підуть далі.В темпі.
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17.03.2022 12:05 Відповісти
на таганрог
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17.03.2022 12:13 Відповісти
Так практически ВСЕ умерли ,трупами особо не понаступаешь ...
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17.03.2022 12:07 Відповісти
Украинская разведка сообщает, чтобы скрыть реальное количество своих потерь, командование русских оккупантов использует Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России "добровольцев". Точное количество сожженных неизвестно
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17.03.2022 12:46 Відповісти
СТОЛИЦЮ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЛНОГО КОЗАЦТВА ЛАПАТНІКАМ НЕ ВЗЯТИ НІКОЛИ...
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17.03.2022 12:16 Відповісти
 
 