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війна (56107) Житомирщина (1038) обстріл (20932) Малин (8)

Унаслідок ворожих авіаударів зруйновано виробничі цехи на Житомирщині

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Внаслідок російських авіаударів по Малинській громаді Житомирської області зруйновано цехи та пошкоджено виробничі приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області.

"В обідню пору 16 березня ракетно-бомбових ударів зазнала Малинська міська територіальна громада. Внаслідок авіаобстрілу було зруйновано цехи та пошкоджено інші виробничі будівлі на околиці міста, також виникла пожежа в лісовому масиві, яку швидко локалізували рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в с. Різні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено п'ять житлових будинків.

Наразі немає інформації про загиблих чи травмованих людей.

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Автор: Наталя Джума
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Что такого "военного" есть в Малине?
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17.03.2022 13:39 Відповісти
десь там "Луч"
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17.03.2022 15:19 Відповісти
Малина
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17.03.2022 13:53 Відповісти
 
 