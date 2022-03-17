Унаслідок ворожих авіаударів зруйновано виробничі цехи на Житомирщині
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні
Внаслідок російських авіаударів по Малинській громаді Житомирської області зруйновано цехи та пошкоджено виробничі приміщення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області.
"В обідню пору 16 березня ракетно-бомбових ударів зазнала Малинська міська територіальна громада. Внаслідок авіаобстрілу було зруйновано цехи та пошкоджено інші виробничі будівлі на околиці міста, також виникла пожежа в лісовому масиві, яку швидко локалізували рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, в с. Різні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено п'ять житлових будинків.
Наразі немає інформації про загиблих чи травмованих людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Славко Артеменко
показати весь коментар17.03.2022 13:39 Відповісти Мені подобається 0
Dust
показати весь коментар17.03.2022 15:19 Відповісти Мені подобається 1
Влад Кузьмин f56132d3
показати весь коментар17.03.2022 13:53 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...