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Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоб без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні, заявив у четвер чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

"Нам доводиться визнати, що ми біля тієї самої межі, коли ми можемо прийняти (цих біженців. - ІФ) без проблем", - наводить слова прем'єра агентство Associated Press (AP), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними агентства, більшість українських біженців – жінки та діти.

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AP зазначає, що чеський уряд докладає зусиль для видачі біженцям дозволів на довгострокове перебування в країні, на забезпечення їхнього доступу до охорони здоров'я та освіти. Також у парламенті обговорюють план дозволити брати на роботу біженців і без документів, які дозволяють виконання робіт.
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Топ коментарі
+12
переправляйте біженців до рашитських шльондр: австрії, угорщини, німеччини, франції. хай ці говнокраїни утримують наших громадян.
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17.03.2022 17:44
+11
надо перенаправлять в Германию, немцы тоже должны почувствовать свою ответственность за происходящее, если вместо решительных действий бесконечно выражать озабоченность, в конце концов нужно будет задуматься , а как мы справимся с миллионами беженцев...
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17.03.2022 17:45
+9
.......а вот бы небо над Украиной закрыли бы......проблем бы в разы было бы меньше.....не?
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17.03.2022 17:44
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17.03.2022 18:21 Відповісти
переправляйте біженців до рашитських шльондр: австрії, угорщини, німеччини, франції. хай ці говнокраїни утримують наших громадян.
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17.03.2022 17:44 Відповісти
В Ізраїль.
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17.03.2022 17:48 Відповісти
те уже открестились
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17.03.2022 20:00 Відповісти
.......а вот бы небо над Украиной закрыли бы......проблем бы в разы было бы меньше.....не?
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17.03.2022 17:44 Відповісти
надо перенаправлять в Германию, немцы тоже должны почувствовать свою ответственность за происходящее, если вместо решительных действий бесконечно выражать озабоченность, в конце концов нужно будет задуматься , а как мы справимся с миллионами беженцев...
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17.03.2022 17:45 Відповісти
И пусть скажут персональное спасибо немецкой комсомолке фрау Меркель которая в свое время закрыла двери перед Украиной в НАТО,
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17.03.2022 17:51 Відповісти
Там уже больше 150 тысяч. Это только зарегестрированных.
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17.03.2022 18:26 Відповісти
В Германию ломанулись в основном мажористые беженцы. Польша и Чехия им не подходит. Но как выяснилось, в Германии бюракратия как в Совбезе ООН, тысячные очереди на регистрацию а пропускают в день человек 100.. Жилье в Берлине и Гамбурге дефицит, без знания языка работу не найдешь. А наши в основном знают только - Хендэ Хох и Гитлер капут))
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17.03.2022 18:39 Відповісти
ЩОБ НЕ ПРИЙМАТИ БІЖЕНЦІВ ДАЙТЕ ЗБРОЮ!!!!!
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17.03.2022 17:50 Відповісти
Добрий знак. НАТО змушене буде разом з українцями завдати поразки людоїдам задля зменшення потоку біженців. Скоро громадяни країн НАТО почнуть тиснути на свої уряди саме в цьому напрямку. Як би не хотілося тим урядам "не дивитися вгору".
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17.03.2022 17:55 Відповісти
да что у вас всех свет клином сошелся на нато. ЗАбудьте вы уже наконец то про него. Мы там нахрен не нужны, нас используют как приманку для мордора. Используют и выкинут. И никакие нафиг давления нам не помогут, потому что просто нет там давления на власть, нет у них резонанса, потому что как обычно, своя рубашка ближе к телу. Ну знает там какой то процент про войну в Украине, и все, на знании дело и закначивается. У меня подруга в Германии живет, я ее спрашиваю- ну что у вас говорят. Она своими словами ответила сразу на все ваши чаяния на их давление на власть. Она спросила-"о чем и кто должен говорить?" А это бывшая украинка. Что уже говорить про коренных.
Так что кроме как вырвать свою победу у них из глотки, у нас вариантов просто нет.
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17.03.2022 19:04 Відповісти
а их всех предупреждали, но все ссали и сидели на жопе ровно
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17.03.2022 17:59 Відповісти
На цензорі з'являться аквафреш на весь екран з колорадською стрічкою. Неможливо читати. Як захиститися?
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17.03.2022 18:04 Відповісти
uBlock Origin
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17.03.2022 18:09 Відповісти
Але мабуть проблема глибше
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17.03.2022 18:10 Відповісти
Крута прога ...4 роки без проблем!
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17.03.2022 18:23 Відповісти
AdGuard антибаннер и красота. Ни рекламы, ни всплывающих окон
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17.03.2022 18:23 Відповісти
Спочатку чехі планували прийняти 5 тисяч, а їх вже 270.
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17.03.2022 18:39 Відповісти
Не хочете допомагати з небом і ******** зброєю, чекайте ще кілька мільйонів в гості
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17.03.2022 18:54 Відповісти
каждый разрушенный дом и город - увеличение кол-ва беженцев.
Думаем европа, что делать....
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17.03.2022 20:02 Відповісти
В Україні повно напівпорожніх сіл з цегляними будинками.
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17.03.2022 20:03 Відповісти
 
 