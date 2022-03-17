Авіація РФ розкидала над Сумами "небезпечні пелюстки"
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Під час нічних нальотів на Суми російська авіація розкидала "небезпечні пелюстки" – Протипіхотні міни ПФМ-1 (ПФМ-1С).
Про це повідомили у Фейсбуці Сумської міськради, передає Цензор.НЕТ.
Жителів міста просять бути уважними та обережними, в жодному разі не піднімати знахідки та не намагатися їх знешкодити. У разі, якщо побачать щось схоже, телефонувати на 102.
Протипіхотна міна є дуже небезпечною, адже її можна не помітити чи не розпізнати й наступити.
За несвоєчасної медичної допомоги при пораненні ніг, людина може померти від великої втрати крові.
Топ коментарі
+52 Янковенко Владислав
показати весь коментар17.03.2022 18:51
+28 Aleks_15
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+19 ПП Уксусов
показати весь коментар17.03.2022 18:54
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свіжина
ви ворог чи просто не знаєте календаря?
а оте запитання це шось зі стилю гав-гав
Теоретически через пару суток должна самоуничтожиться, но это теоретически. Самоуничтожитель могут и не поставить.