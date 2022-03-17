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Авіація РФ розкидала над Сумами "небезпечні пелюстки"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

міна

Під час нічних нальотів на Суми російська авіація розкидала "небезпечні пелюстки" – Протипіхотні міни ПФМ-1 (ПФМ-1С).

Про це повідомили у Фейсбуці Сумської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Жителів міста просять бути уважними та обережними, в жодному разі не піднімати знахідки та не намагатися їх знешкодити. У разі, якщо побачать щось схоже, телефонувати на 102.

Протипіхотна міна є дуже небезпечною, адже її можна не помітити чи не розпізнати й наступити.

За несвоєчасної медичної допомоги при пораненні ніг, людина може померти від великої втрати крові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы должны проехать через город Сумы, а в Сумах еще ни одна колона не выжила", - СБУ оприлюднила чергову розмову окупанта. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52
Когда целая страна стала террористом, это уже проблема мирового масштаба.
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17.03.2022 18:51
+28
падлы
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17.03.2022 18:50
+19
РуZZке ****** не умеют воевать по другому...
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17.03.2022 18:54
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падлы
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17.03.2022 18:50 Відповісти
Когда целая страна стала террористом, это уже проблема мирового масштаба.
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17.03.2022 18:51 Відповісти
мир начал бороться, ... но слишком поздно, Украине от этого не сильно легче сейчас. Ну а с другой стороны, в рашки просто нет уже будущего, от слова совсем. Поэтому Украина выиграет в кроткосрочной и тем более в долгосрочной перспективе
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17.03.2022 19:12 Відповісти
ядерная страна...
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17.03.2022 19:57 Відповісти
и при всех этих убийствах вдруг начинается любовь взасос
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17.03.2022 20:11 Відповісти
вот скоты.
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17.03.2022 18:53 Відповісти
РуZZке ****** не умеют воевать по другому...
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17.03.2022 18:54 Відповісти
не надо говорить, что они воюют, они массово убивают граждан самыми подлыми и жуткими способами, это террористы
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17.03.2022 18:58 Відповісти
Деякі з «пелюстків ще й самовибухають протягом 40 годин. Так що до них навіть підходити не можна.
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17.03.2022 18:54 Відповісти
Керівництво України під час військової агресії Російської Федерації наказало знищити запаси мін - одного з важливих видів озброєнь в ******** війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3195956
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17.03.2022 18:58 Відповісти
Украина 17 лет назад подписала Оттавскую конвенцию, запрещающее применение противопехотных мин.
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17.03.2022 19:03 Відповісти
новина 2020 року
свіжина

ви ворог чи просто не знаєте календаря?
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17.03.2022 19:06 Відповісти
зміст статті чітко вказує на ворогів.

а оте запитання це шось зі стилю гав-гав
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17.03.2022 19:31 Відповісти
Плакат афганських муджахедів, застерігаючий щодо поводження з радянськими мінами ПФМ-1.

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17.03.2022 19:05 Відповісти
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17.03.2022 19:06 Відповісти
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17.03.2022 19:07 Відповісти
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17.03.2022 19:08 Відповісти
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17.03.2022 19:09 Відповісти
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17.03.2022 19:13 Відповісти
Одна из самых гадких мин - её в принципе нельзя разоружить: после падения происходит химическая реакция и состав взрывается от любого касания.

Теоретически через пару суток должна самоуничтожиться, но это теоретически. Самоуничтожитель могут и не поставить.
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17.03.2022 19:09 Відповісти
скоты....
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17.03.2022 19:58 Відповісти
Якщо є можливість просто можна ії розстриляти, після війни на Кавказі іх розстрилювали з мисливських рушниць
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17.03.2022 19:42 Відповісти
ее ж увидеть еще надо...
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17.03.2022 19:59 Відповісти
Ну звичайно що якщо побачив таку міну то стриляй, але треба відійти на пару метрів щоб сколок від пластику чи алюмінієвої трубки (запал-детонатор) в око не потрапив звичайно що краще в захисних окулярах працювати. Якщо знайшов касету то 10-15 (іноді до 30 м) можуть бути міни. Знаю що чавили їх (теж на Кавказі) звичайним трактором на гусеницях це безпечно, навіть МС та ПМН. Кидати камінь як у фільмі 9 рота... я хз мабуть буде хреново, а з мисливських рушниць норм перевірено 100%
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17.03.2022 20:56 Відповісти
Підори!
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17.03.2022 20:07 Відповісти
Містить рідку вибухівку 80 г, яка міститься у потовщеної частині, яка зроблена з м'якого пластику. Коли людина наступає на цю частину, зростає тиск рідини всередині, відкривається клапан та спрацьовує бойок на підривач. Гарантовано відриває ступню. Розмінування неможливе. Її обережно переміщують, тримаючи за тонку частину, торкатися потовщення забороняється. Знешкоджують зовнішнім підривом
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17.03.2022 20:11 Відповісти
Суки москальские
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17.03.2022 20:37 Відповісти
Надо орков туда загнать.
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17.03.2022 20:55 Відповісти
 
 