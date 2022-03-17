МОЗ закликає волонтерів об'єднати зусилля заради допомоги українським лікарням

Три тижні Україна мужньо протистоїть російській агресії. Ворожа армія продовжує руйнувати наші міста та села, руйнуючи лікарні і позбавляючи домівок десятків тисяч українців. І поки наші військові ведуть боротьбу на фронті, поруч, у лікарнях, медики ведуть не менш важливу боротьбу за життя та здоров'я тисяч українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Наші лікарні 24/7, під свистом куль і вибухами снарядів готові надавати допомогу кожному, хто цього потребує. Однак у цей складний для країни час вони теж потребують допомоги та підтримки", - сказано в повідомленні.

Тому МОЗ закликає об'єднати зусилля для допомоги нашій системі охорони здоров'я.

Сьогодні лікарні, які знаходяться поблизу лінії фронту, потребують медикаментів, витратних матеріалів та багато іншого.

"Тому якщо ви – волонтер, власник бізнесу чи благодійник, який у цей складний час готовий протягнути руку допомоги та підтримки українським лікарням, – заповніть форму за посиланням https://forms.gle/bAHiUuPQMcy4t3Dw6", - зазначають в МОЗ.

Своєю чергою МОЗ дякує кожному, хто вже долучився до забезпечення медзакладів необхідними ліками та витратними матеріалами. За останні три тижні на наші склади надійшла численна допомога від українських та міжнародних партнерів. Завдяки вашій підтримці, наші медики вже героїчно рятують тисячі життів. Також підтримати українські лікарні сьогодні можна фінансово. Реквізити для допомоги за посиланням.