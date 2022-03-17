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Під'їзд до села Правдине на Херсонщині заміновано, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

правдине

Через бойові дії у селі Правдине на Херсонщині є поранені, однак медики не можуть дістатися до села, оскільки під'їзд до нього заміновано.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Складна ситуація у с. Правдине. Там відсутнє енергопостачання та зв’язок вже більше тижня. Через бойові дії у селі є поранені. Також пошкоджено від артобстрілів біля 20 будинків. Під’їзд до села заміновано, що унеможливлює дібратися до місця подій карет швидкої та рятувальників. Є інформація, що на території цього округу заміновано близько 140 га. Велика проблема із продуктами харчування та медикаменти", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Південь потерпає взагалі...
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17.03.2022 20:39 Відповісти
пленных мокш строем на мины широким щагом...
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17.03.2022 20:41 Відповісти
Российскому военному конвою устроили очередной путь смерти...
Видео - https://www.youtube.com/shorts/XdlrJJdEJvM
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17.03.2022 20:42 Відповісти
Є полонені - хай розміновують.
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17.03.2022 20:42 Відповісти
 
 