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Через агресію Росії загинули 19 рятувальників, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

19 українських рятувальників загинули внаслідок дій російських військ, повідомили 17 березня у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС у фейсбуці.

"Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів", – відзначається у інформації.

Зокрема, один співробітник ДСНС загинув, ще один був поранений сьогодні вдень внаслідок артилерійського обстрілу під час гасіння пожежі на території ринку в Харкові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти холоднокровно вбили рятувальника Ярмолюка на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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17.03.2022 23:13 Відповісти
Світла пам"ять! Справжні герої, що працють, працювали в пеклі, рятуючи людей.
Вічна ганьба росіянський гидоті!
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17.03.2022 23:16 Відповісти
Героям слава!
Рятувальники ДСНС роблять так само багато як ЗСУ та ТО!
Герої не вмирають!
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17.03.2022 23:21 Відповісти
19 человек много!Они ГЕРОИ о которых мало пишут,но которые выполняют такую сложную и опасную работу
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17.03.2022 23:40 Відповісти
Слава Героям!
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17.03.2022 23:51 Відповісти
 
 