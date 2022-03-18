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Зеленський - російським матерям: Любіть своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Президент Володимир Зеленський закликав російських громадян дізнаватись, що з їхніми дітьми, яких відправили на війну з Україною.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"В полон взяті ще нові російські строковики. Серед них є і ті, хто відмовляється повертатись в Росію, а є й багато тих, про кого  в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. До кого додому вже прийшли "похоронки". Хоча вони у нас у полоні і живі", - зазначив президент.

Також Зеленський звернувся до росіян.

"Говоріть, будь ласка, про це. Розповідайте це в Росії. Кожна мама, яка знає, що її сина відправили на війну проти України, має перевірити, де її син. Особливо ті, хто не може зв'язатися зі своїми дітьми. Кому сказали, що їхні діти загинули і не повернули тіла. В інтернеті є номера, за якими ви можете звернутися і дізнатися, що ж насправді з вашими дітьми. У нас не було наміру взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи скільки завгодно тисяч вбитих російських солдат. Ми не хотіли цієї війни. Ми хочемо тільки миру. Ми хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади", - сказав президент.

Також дивіться: Рішення воювати проти України стане найгіршим рішенням у вашому житті, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Єто он сейчас к кому обращался?
Самки кацапов посылают своих личинок зарабатывать убийством,детей ,женщин, грабежами, это к их совести обращается Зеленский?Усе еще верит что за пребриком люди?
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18.03.2022 00:46
+7
Опять мольбы к Оркам. Зеленский не обучаем.
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18.03.2022 00:48
+7
Он походу перепутал еврейское и кацапское семейства. Какое нафиг "любить сыновей"? Кому нафиг нужны зачатые в пьяном угаре ваньки?
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18.03.2022 00:56
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нє дождьотєсь - на палках на найближчі 9 мая носити будуть пілотів, які бомбили Укрорейх

помяніть мої слова....
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18.03.2022 00:47 Відповісти
ви мене расхохотали !
інформаційні війська проти зайвої хромосоми ?
тут калашом треба працювати щоб дурь з башки вибити - штиком та прикладом !
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18.03.2022 01:00 Відповісти
ну уболтал!

добрим словом та калашом
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18.03.2022 03:43 Відповісти
ЗЕля, зроби якогось персонажа у "Сватах", який вчив би кацапів праведному життю, ото було б круто
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18.03.2022 00:45 Відповісти
Єто он сейчас к кому обращался?
Самки кацапов посылают своих личинок зарабатывать убийством,детей ,женщин, грабежами, это к их совести обращается Зеленский?Усе еще верит что за пребриком люди?
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18.03.2022 00:46 Відповісти
вони їх не для того личинок у колясочках Т-34 в гімнастьорках катали, щоб якийсь фюрер Укрорейха вчив би їх новому життю
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18.03.2022 00:49 Відповісти
то типа наливайте детишкам в молодости по полстакана...
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18.03.2022 00:47 Відповісти
Боже , что он несёт
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18.03.2022 00:47 Відповісти
Ровно то, что должен говорить президент воюющей демократической страны, на которого смотрит весь мир.

А вот думать он может совершенно иначе.
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18.03.2022 08:08 Відповісти
Та вони НІКОГО не *******!
Всіх тільки ненавидять.
І в першу чергу самих себе.
Божевільні ватники.
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18.03.2022 00:48 Відповісти
Опять мольбы к Оркам. Зеленский не обучаем.
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18.03.2022 00:48 Відповісти
Остапа понесло....
вже Шнобеля миру приміряє
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18.03.2022 00:51 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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18.03.2022 00:48 Відповісти
буба ничего не знает о стадном инстинкте..
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18.03.2022 00:52 Відповісти
Зеленський не правильно оцінює менталітет млскалів.
Він помилково оцінює їх з нормальної людської логіки та ментальності.
Але ж москалі це не люди.
У них не діють людські закони та логіка.
Зеленський гадає, що москальські матері такіж матері як і у всьому світі, та повинні любити своїх дітей, бажати їм кращого, ітд.
Але москальські матері не ******* своїх дітей, їм насрати на них. Уб'ють так уб'ють їх дітей, їм плювати на це.
Головне для них - вєлічіє, імперія, самодержець (пуйло).
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18.03.2022 00:55 Відповісти
Все, вот все у кого есть контакті в россии и кто с ними общался с 14го года могут сказать-єто нереальный посыл.
Они не будут любить своих сыновей больше чем имперскую политику. Никогда не любили и никогда не будут.
Они хотят всех убивать, уничтожать, бомбить, оккупировать, расстреливать, нагибать. И никакие смерти их сыновей-мужей никак на них не влияют. Они не ценят свои жизни-они живут всю жизнь в дерьме , они не ценят жизни своих близких. У них нет и понятия близких.
Они не люди.
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18.03.2022 00:55 Відповісти
Он походу перепутал еврейское и кацапское семейства. Какое нафиг "любить сыновей"? Кому нафиг нужны зачатые в пьяном угаре ваньки?
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18.03.2022 00:56 Відповісти
кто нибудь скажите Зеленскому, что русские мамы на форумах только и говорят, что мало крови украинской льется. им абсолютно пофиг главное чтоб телевизор работал
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18.03.2022 01:03 Відповісти
Для початку не дайте йому прийняти дозу і заставте прослухати перехоплені розмови з кацапськими самками, нехай зрозуміє що це немає жодного сенсу. Вони знали куди виродки їдуть і раділи, що їдуть "убівать хахлов". Ну а як вкраде тєлік і полушубку так вабще гєрой.
Ці звернення не те що не продуктивні та безглузді, вони контпродуктивні та показують слабкість та недалекість.
Як можна говорити до них про любов, якщо вони з слиною кричать, щоб їхні орки нас вбивали?
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18.03.2022 01:04 Відповісти
Путин построил свой Рейх: 71% россиян чувствуют гордость из-за войны против Украины и одобряют действия Путина по уничтожению украинской государственности.

При этом используют VPN для новостей о "военной операции" - 5,5%. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11% респондентов, а телеграмом - 7%.
В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше.

Так что не питайте иллюзий, что какие-то российские мамашки срочников, попавших в плен в Украине, начнут проводить антивоенные митинги.
Запрос российского общества на агрессию против Украины очень высокий и Путин лише отражение воли российской орды, которая хочет залить кровью всю Европу. Главное, чтобы гордиться...

@informnapalm
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18.03.2022 04:02 Відповісти
Які діти? То виродки!
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18.03.2022 06:00 Відповісти
Ідіот кончений
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18.03.2022 07:46 Відповісти
 
 