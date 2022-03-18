Зеленський - російським матерям: Любіть своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський закликав російських громадян дізнаватись, що з їхніми дітьми, яких відправили на війну з Україною.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"В полон взяті ще нові російські строковики. Серед них є і ті, хто відмовляється повертатись в Росію, а є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. До кого додому вже прийшли "похоронки". Хоча вони у нас у полоні і живі", - зазначив президент.
Також Зеленський звернувся до росіян.
"Говоріть, будь ласка, про це. Розповідайте це в Росії. Кожна мама, яка знає, що її сина відправили на війну проти України, має перевірити, де її син. Особливо ті, хто не може зв'язатися зі своїми дітьми. Кому сказали, що їхні діти загинули і не повернули тіла. В інтернеті є номера, за якими ви можете звернутися і дізнатися, що ж насправді з вашими дітьми. У нас не було наміру взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи скільки завгодно тисяч вбитих російських солдат. Ми не хотіли цієї війни. Ми хочемо тільки миру. Ми хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
помяніть мої слова....
інформаційні війська проти зайвої хромосоми ?
тут калашом треба працювати щоб дурь з башки вибити - штиком та прикладом !
добрим словом та калашом
Самки кацапов посылают своих личинок зарабатывать убийством,детей ,женщин, грабежами, это к их совести обращается Зеленский?Усе еще верит что за пребриком люди?
А вот думать он может совершенно иначе.
Всіх тільки ненавидять.
І в першу чергу самих себе.
Божевільні ватники.
вже Шнобеля миру приміряє
Він помилково оцінює їх з нормальної людської логіки та ментальності.
Але ж москалі це не люди.
У них не діють людські закони та логіка.
Зеленський гадає, що москальські матері такіж матері як і у всьому світі, та повинні любити своїх дітей, бажати їм кращого, ітд.
Але москальські матері не ******* своїх дітей, їм насрати на них. Уб'ють так уб'ють їх дітей, їм плювати на це.
Головне для них - вєлічіє, імперія, самодержець (пуйло).
Они не будут любить своих сыновей больше чем имперскую политику. Никогда не любили и никогда не будут.
Они хотят всех убивать, уничтожать, бомбить, оккупировать, расстреливать, нагибать. И никакие смерти их сыновей-мужей никак на них не влияют. Они не ценят свои жизни-они живут всю жизнь в дерьме , они не ценят жизни своих близких. У них нет и понятия близких.
Они не люди.
Ці звернення не те що не продуктивні та безглузді, вони контпродуктивні та показують слабкість та недалекість.
Як можна говорити до них про любов, якщо вони з слиною кричать, щоб їхні орки нас вбивали?
При этом используют VPN для новостей о "военной операции" - 5,5%. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11% респондентов, а телеграмом - 7%.
В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше.
Так что не питайте иллюзий, что какие-то российские мамашки срочников, попавших в плен в Украине, начнут проводить антивоенные митинги.
Запрос российского общества на агрессию против Украины очень высокий и Путин лише отражение воли российской орды, которая хочет залить кровью всю Европу. Главное, чтобы гордиться...
@informnapalm