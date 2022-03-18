У напрямку Ізюму ворог намагається відновити наступальні дії, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що відбувається на Слобожанському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на міста Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви. У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії", - відзначається у повідомленні.
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показати весь коментар18.03.2022 01:35 Відповісти Мені подобається 3
Филипп Филиппович Преображенск
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govtva
показати весь коментар18.03.2022 06:55 Відповісти Мені подобається 0
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