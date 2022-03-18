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Харківщина (4253) Ізюм (280)

У напрямку Ізюму ворог намагається відновити наступальні дії, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що відбувається на Слобожанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на міста Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви. У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії", - відзначається  у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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нищіть намагальників нещадно.
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18.03.2022 01:35 Відповісти
Всех попавших плен которые начнут блеять что "мы не знали" или "мы думали что это учения" РАССТРЕЛИВАТЬ на месте.
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18.03.2022 01:39 Відповісти
Около Изюма поля уже завалены трупами мобилизованных лугандонцев а они все лезут победители хреновы.
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18.03.2022 06:55 Відповісти
 
 