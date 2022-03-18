ЗСУ встановила рекорд ефективності використання Javelin: на 112 пострілів - 100 влучань, - Пентагон

Пентагон повідомляє, що українська армія встановила рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin.

Інформацію американського військового відомства опублікувало УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"На 112 пострілів – 100 точних влучень у ціль", - йдеться у повідомленні.

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