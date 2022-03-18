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ЗСУ встановила рекорд ефективності використання Javelin: на 112 пострілів - 100 влучань, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пентагон повідомляє, що українська армія встановила рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin.
Інформацію американського військового відомства опублікувало УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"На 112 пострілів – 100 точних влучень у ціль", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+71 Kolja Stambulskij
показати весь коментар18.03.2022 08:47
+50 Шимус
показати весь коментар18.03.2022 08:52
+35 Саша Пончик
показати весь коментар18.03.2022 08:49
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@_A_Vit_
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10 ч
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью. 2023 год.
Где-то на необъятных просторах одной сверхдержавы.
Влучно стріляють, руки не тремтять, очі - зіркі.
Бажаю вам, щоб кожен пострів вражав ворога.
Абрамс в лоб с Т-72 не пробивється, можна розстрілювати колони ворога як у тирі.
Це ******* війна, і як показав досвід кацапів, пертися танковим кулаком, і битися "танк на танк" (а вони саме на це і розраховували) ніхто не буде.
Іде аеророзвідка, потім артилерійський чи авіаційний наліт, знову аеророзвідка, а потім просування мобільних груп і зачистка території.
Бо якби ми ходили в атаки з багнетами, у нас вже і війська не було-б.
Війна в Карабаху і 3 тижні війни в Україні показали -що танкові війська зараз -пережиток минулого...
Але складаю в окрему коробочку.
https://twitter.com/i/status/1502359129746296835