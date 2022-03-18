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ЗСУ встановила рекорд ефективності використання Javelin: на 112 пострілів - 100 влучань, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

javelin

Пентагон повідомляє, що українська армія встановила рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin.

Інформацію американського військового відомства опублікувало УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"На 112 пострілів – 100 точних влучень у ціль", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: "Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку". ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+71
Дайте нам ППО та ПРО теж будете здивовані....
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18.03.2022 08:47
+50
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18.03.2022 08:52
+35
После войны ЗСУ будет учить НАТО как надо воевать.
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18.03.2022 08:49
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Дайте нам ППО та ПРО теж будете здивовані....
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18.03.2022 08:47 Відповісти
Всю країну не реально закрити системою пво
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18.03.2022 08:49 Відповісти
Так всю і не треба, периметр закривається і все.
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18.03.2022 08:51 Відповісти
Нехай так, але навіть часткове закриття неба над великими мегаполісами збереже десятки тисяч людей. Плюс багато літальних корит орків цигани на металобрухт здадуть.
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18.03.2022 08:52 Відповісти
Не здадуть. Весь цей брухт - державне майно.
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18.03.2022 08:56 Відповісти
гумору не розумієте?
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18.03.2022 09:03 Відповісти
Кстати по нынешним законам вполне себе бесхозный металлолом, который могут собирать все желающие.
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18.03.2022 09:15 Відповісти
Ну так нужно прислать представителей книги рекордов Гиннеса и зафиксировать официально.
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18.03.2022 08:49 Відповісти
96% вероятность поражения цели у Джавелина уже и так зафиксирована. В инструкции по эксплуатации, в разделе ТТХ.
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18.03.2022 09:01 Відповісти
це скоріше за все в полігонних умовах. А у нас результати в реальних бойових діях
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18.03.2022 09:18 Відповісти
То хто кацапам винен, що вони вони в бойових умовах поводять себе як мішені в полігонних
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18.03.2022 09:23 Відповісти
Порадение и уничтожение разные вещи
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18.03.2022 09:35 Відповісти
Любое попадание джавелина или стугны или энлава приводит к поражению танка-особенно у "крышебойных" энлава и джавелина
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18.03.2022 10:12 Відповісти
Я думаю ви розумієте різницю між ТТХ на папері, і данні в реальній тим паче бойовій ситуації.
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18.03.2022 10:23 Відповісти
У американців ця різниця не виглядить занадто великою. В Іраку Джавеліни теж себе добре показали.
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18.03.2022 10:38 Відповісти
А заодно и представителей природоохраны,и внести кацапов в Красную книгу.
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18.03.2022 09:03 Відповісти
надо чтобы они попали в список исчезнувших животных (раздел паразиты или приматы)
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18.03.2022 09:27 Відповісти
Մιtαuskαs


@_A_Vit_

·
10 ч



Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью. 2023 год.

Где-то на необъятных просторах одной сверхдержавы.

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18.03.2022 08:49 Відповісти
а где же тогда пеньку брать?
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18.03.2022 08:57 Відповісти
Менять на пушнину у заморских купцов
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18.03.2022 08:58 Відповісти
Ребята, а что такое пенька? Всю жизнь читал, что на россии торговали пенькой, но так и не поинтересовался, что это такое...
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18.03.2022 09:24 Відповісти
это то, из чего кацапы делали троса до импортных тросов из стали. Сейчас снова будут переходить на пеньковые троса.
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18.03.2022 09:37 Відповісти
Судячи з моди та гами се вже 1950-ті роки, а мордва усе ще в лаптях.
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18.03.2022 09:41 Відповісти
так, це свiтлини 50-х рокiв. личакова паРаша.
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18.03.2022 13:33 Відповісти
Бо нам кожен постріл на вагу золота. Ну і велике бажання відправляти орків на концерт до кабздона
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18.03.2022 08:49 Відповісти
После войны ЗСУ будет учить НАТО как надо воевать.
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18.03.2022 08:49 Відповісти
Так тут не навчання. Від влучності пострілів багато життів залежить.
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18.03.2022 08:50 Відповісти
Молодці наші хлопці !

Влучно стріляють, руки не тремтять, очі - зіркі.

Бажаю вам, щоб кожен пострів вражав ворога.
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18.03.2022 08:51 Відповісти
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18.03.2022 08:52 Відповісти
Дерсу Узала.
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18.03.2022 09:00 Відповісти
А тепер уявіть, який рекорд ефективності у руках українців показали б "Петріоти".
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18.03.2022 08:51 Відповісти
США думают, що Джевелінами можна виграти війну. Пора уже й бронетехніку передавати, інакше немає чим йти в контратаки, той же Маріуполь звільняти.
Абрамс в лоб с Т-72 не пробивється, можна розстрілювати колони ворога як у тирі.
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18.03.2022 08:52 Відповісти
О, ще один будьонівець "...шашки наголо, буркинафасо"!!!
Це ******* війна, і як показав досвід кацапів, пертися танковим кулаком, і битися "танк на танк" (а вони саме на це і розраховували) ніхто не буде.
Іде аеророзвідка, потім артилерійський чи авіаційний наліт, знову аеророзвідка, а потім просування мобільних груп і зачистка території.
Бо якби ми ходили в атаки з багнетами, у нас вже і війська не було-б.
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18.03.2022 09:02 Відповісти
Стратехи диванні ЗАЇ..али (

Війна в Карабаху і 3 тижні війни в Україні показали -що танкові війська зараз -пережиток минулого...
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18.03.2022 09:24 Відповісти
Героям слава !!!
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18.03.2022 08:53 Відповісти
украинцы один из самых самообучаемых народов. прикол что все люди сначала ломают новое приобретение, а уже потом читают инструкцию, в Украине не катит. на интуитивном уровне разбираются не разрушая дивайс. ну и не ждут команд. хотят получить результат - ищут решение.
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18.03.2022 08:56 Відповісти
О, як про мене. Я ненавиджу інструкції і ніколи їх не читаю.

Але складаю в окрему коробочку.
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18.03.2022 09:03 Відповісти
🤣
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18.03.2022 10:25 Відповісти
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Скоро это будет новый мем

https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
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18.03.2022 08:56 Відповісти
Джевелины и Байрактары будут еще долго снится в ночных кошмарах "освободителей".
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18.03.2022 08:57 Відповісти
Трупачки снів уже не бачать.
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18.03.2022 09:04 Відповісти
Кому рекорди та прогнозована черга за цією зброєю, а кому і тотальна війна, від якої залежать життя мілліонів українців.
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18.03.2022 09:04 Відповісти
Цыгане Чернобаевки в шоке от такого количества алюминия
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18.03.2022 09:04 Відповісти
Не журіться, до чогось доброго люди звикають скоро.
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18.03.2022 09:25 Відповісти
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18.03.2022 09:26 Відповісти
Ні!! Ну ми все розуміємо,АЛЕ,де наші бабки за РЕКЛАМУ,можемо взяти новими ПЗРК !!
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18.03.2022 09:23 Відповісти
Звернення Кобздона до Українців:Прошу Вас не напрвляти орків мордору до мене на концерт, я не успіваю,кожний день АНШЛАГ. Будь ласка перенаправляйте їх до Задорнова.
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18.03.2022 09:30 Відповісти
Наша ППО старається, щоб руский літак, став " тяжелєє воздуха" і призимлився прямо на концерт до задорнова 😁
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18.03.2022 09:39 Відповісти
Т.е., всего было 112 выстрелов? Не густо. Хотя, канеш, есть всякие нлавы, стугны и т.д.
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18.03.2022 09:38 Відповісти
100 попаданий -100 танков, например, из 440, это очень хорошо
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18.03.2022 09:40 Відповісти
Это да.
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18.03.2022 09:49 Відповісти
слишком много не попаданий, должно быть 112 выстрелов и 112 попаданий ну или хотя бы 111 попаданий.
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18.03.2022 13:58 Відповісти
 
 