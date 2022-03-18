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війна (56124) Запоріжжя (1437) обстріл (20945) Старух (198)

Окупанти обстріляли військовий об'єкт поблизу Запоріжжя, - голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

старух

Ворожі сили зранку в п'ятницю, 18 березня, завдали удару по військовому об'єкту поблизу Запоріжжя. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону.

За його словами, російські окупанти випустили дві бомби, проте одна з них розірвалася.

"Щойно приліт був у районі під Запоріжжям, у нас там військовий об'єкт, куди прилетіли дві бомби: або "смерч", або з літака скинули. Одна розірвалася, одна - ні. Наслідки уточнюються. Поки даних про жертви немає", - заявив Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місто Запоріжжя готове прийняти 30 тис. біженців, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Вакуленко вник в тонкости разработки приложения и отметил, что страница находиться на хостинге конструктора веб-сайтов и после возникшего ажиотажа сайт стал рушиться, так как сервер не смог справиться с нагрузкой
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18.03.2022 08:57 Відповісти
Только что еще раз что-то бахнуло.
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18.03.2022 08:58 Відповісти
Таня Бойко



@Ukraine_2021

·
9 год



росіяни, хочу нагадати вам слова прокурорів Нюрнберзького процесу:
"Всі німці винні в злочинах Німеччини, на рівні з керівництвом країни - бо саме вони обрали і не зупинили свою владу, коли та вчиняла злочини проти людства".
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18.03.2022 09:00 Відповісти
Якщо голова військової адміністрації "не в темі" що це було, авіабомби чи "Смерч", то навіщо рота розкривати і щось там молоти.
Тепер я розумію, чому половина Запорізької області під окупантом.
З таким курва телепнем, і до Запоріжжя недалеко.
Он у миколаївців повчись.
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18.03.2022 09:07 Відповісти
Судячи з фото не вибухнувшого снаряду на одному з сайтів, це снаряд з Граду.
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18.03.2022 09:11 Відповісти
Коли вже бомби на бошки москалів почнуть падати, падли
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18.03.2022 09:47 Відповісти
 
 