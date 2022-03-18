Окупанти обстріляли військовий об'єкт поблизу Запоріжжя, - голова ОВА

Ворожі сили зранку в п'ятницю, 18 березня, завдали удару по військовому об'єкту поблизу Запоріжжя. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону.

За його словами, російські окупанти випустили дві бомби, проте одна з них розірвалася.

"Щойно приліт був у районі під Запоріжжям, у нас там військовий об'єкт, куди прилетіли дві бомби: або "смерч", або з літака скинули. Одна розірвалася, одна - ні. Наслідки уточнюються. Поки даних про жертви немає", - заявив Старух.

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