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Новини За кордоном
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дефолт (107) Росія (47118)

Рейтинг Росії знижено до переддефолтного, - S&P

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дефолт,рубль

Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до CC з CCC-.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну, зазначає агентство. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", - повідомило агентство.

Дивіться: "Россияне пока не поняли еще. Нас ожидает крах", - російська економіст Михайлова розплакалася, роблячи економічний прогноз для РФ. ВIДЕО

Відповідно до шкали агентства, рейтинг СС означає високу вразливість – дефолт ще не відбувся, але є фактично безсумнівним. Від дефолтного рейтингу РФ відділяє одна сходинка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
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18.03.2022 09:02
+16
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18.03.2022 09:03
+10
П'ять авіакомпаній найбільшої російської вантажної авіагрупи "Волга-Дніпро" Олексія Ісайкіна, що спеціалізується на перевезеннях по всьому світу, практично зупинили польоти, пише РБК.

На тижні, що розпочався 14 березня, група виконала лише два польоти:
15 березня - з Пекіна до Владивостока,
16 березня - з Москви до Братислави (за даними FlightRadar 24).

Обидва польоти здійснив однойменний чартерний перевізник "Волга-Днепр" на літаках Ан-124 та Іл-76. Інші перевізники групи не літають кілька днів.
Дві російські "дочки" групи - AirBridgeCargo і "Атран" - здійснили останні рейси 13 березня, британська CargoLogic Air і німецька CargoLogic Germany - 11 березня.
З 13 березня авіавлада Бермуд призупинила дію сертифікатів льотної придатності літаків AirBridgeCargo та «Атрана». Без цих документів повітряним судам заборонено літати. Наступного дня Європейське агентство з безпеки авіаперевезень (EASA) відкликало сертифікати ремонтної організації групи - компанії "Волга-Днепр Технікс Москва". За рішенням регулятора, без чинних сертифікатів безпеки, що дозволяють здійснювати польоти в повітряному просторі Євросоюзу, залишилися AirBridgeCargo, Атран і Волга-Днепр.
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18.03.2022 09:06
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18.03.2022 09:02 Відповісти
а кода уже до рейтинга СССР- ??
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18.03.2022 09:02 Відповісти
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18.03.2022 09:03 Відповісти
П'ять авіакомпаній найбільшої російської вантажної авіагрупи "Волга-Дніпро" Олексія Ісайкіна, що спеціалізується на перевезеннях по всьому світу, практично зупинили польоти, пише РБК.

На тижні, що розпочався 14 березня, група виконала лише два польоти:
15 березня - з Пекіна до Владивостока,
16 березня - з Москви до Братислави (за даними FlightRadar 24).

Обидва польоти здійснив однойменний чартерний перевізник "Волга-Днепр" на літаках Ан-124 та Іл-76. Інші перевізники групи не літають кілька днів.
Дві російські "дочки" групи - AirBridgeCargo і "Атран" - здійснили останні рейси 13 березня, британська CargoLogic Air і німецька CargoLogic Germany - 11 березня.
З 13 березня авіавлада Бермуд призупинила дію сертифікатів льотної придатності літаків AirBridgeCargo та «Атрана». Без цих документів повітряним судам заборонено літати. Наступного дня Європейське агентство з безпеки авіаперевезень (EASA) відкликало сертифікати ремонтної організації групи - компанії "Волга-Днепр Технікс Москва". За рішенням регулятора, без чинних сертифікатів безпеки, що дозволяють здійснювати польоти в повітряному просторі Євросоюзу, залишилися AirBridgeCargo, Атран і Волга-Днепр.
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18.03.2022 09:06 Відповісти
але ,сім літаків влади рашки в четвер розлітались Омск ,Новосибірськ,Сургут ,Уфа,Кагалим,Тюмень
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18.03.2022 09:39 Відповісти
Штати дозволили оплатити рашці борг із заморожених грошей. А так би ще позавчора був би дефолт в них.
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18.03.2022 09:06 Відповісти
дефолт лише відстрочений... Його оголошення вже особливо нічого не змінює..
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18.03.2022 09:11 Відповісти
это был бы знак и символ, а так это все херня
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18.03.2022 09:14 Відповісти
сценарий 2014 года повторяется .Рапортуют на весь мир одно , а на деле совсем другое . Нам рассказывают о санкциях и глубокой озабоченности , а сами продолжают всё ту же предательскую политику .
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18.03.2022 09:12 Відповісти
Мінфін США вирішив дозволити рашці "позбутися" ще певної кількості "нескрєпного" долара...
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18.03.2022 09:08 Відповісти
Зрозуміло,чому у рашці зараз ДУЖЕ просто купити золото,на відміну від валюти...?

жріть золото замість цукру ,упороті орки !
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18.03.2022 09:10 Відповісти
из заблокированных 300 млрд, так что санкции это фейк
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18.03.2022 09:13 Відповісти
За это 6 ракет кацапы прислали во Львов.
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18.03.2022 09:26 Відповісти
Смехдержава плять.
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18.03.2022 09:09 Відповісти
бєнзоколонка.
якби не упорство німців, які на ній заправлялись, то давно би вже роіську по світу пустили.
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18.03.2022 09:14 Відповісти
Как тупой рубль киздюлей получил от хитрого доллара.
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18.03.2022 09:11 Відповісти
предінфарктного їм стану.
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18.03.2022 09:13 Відповісти
на росии сейчас растёт курс рубля синхронно с ростом курса гречневой крупы.
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18.03.2022 09:15 Відповісти
CNN сказали шо шось рашка таки виплатила.тому дефолту нема
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18.03.2022 09:16 Відповісти
)(уйлостан мав впасти в середу..значить є резерви на виплату
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18.03.2022 09:17 Відповісти
Пишут уже везде , что штаты разрешили им заплатить с типа замороженных 300 млрд, которые типо нам на восстановление предназначались. Денюшки всем нужны.
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18.03.2022 09:29 Відповісти
Мінфін РФ підготував пропозицію про збільшення ліміту безмитного ввезення товарів у рамках електронної торгівлі для фізичних осіб з 200 євро до 1 тис. євро на період до 1 жовтня.

НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЩЕ МАЄ ПЕВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ у Валюті..

Категорично необхідно заблокувати поставки автотранспортом через Польщу...

оскільки офіційна влада Польщі поки що на таке не наважується ,то хороший спосіб(у зв"язку з розблокуванням поліцією пікетів ) -збивати датчики на фурах орків на автостоянках у Німеччині ,Польщі.. (гугліть ютуб -ролик)...
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18.03.2022 09:18 Відповісти
Как то медленно снижают!!!Он уже должен быть -трильярд%
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18.03.2022 10:16 Відповісти
МИНУС
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18.03.2022 10:17 Відповісти
орки(деякі) прозрівають.ЗАПІЗНО.

14 березня Аркадій Дворкович висловився проти війни в Україні як президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Зокрема, він заявив, що «думає про мирних жителів України» та про українських шахістів, а також виступив за заборону на участь Росії та Білорусі в офіційних міжнародних турнірах доти, «поки не закінчиться війна і українські гравці не повернуться до шахів»

Наступного дня як глава фонду «Сколково» Дворкович назвав війни «абсолютним злом», а санкції проти Росії - «жорсткими, але безглуздими». У цій заяві він наголосив на тому, що РФ «впорається з цим викликом».
16 березня секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак запропонував «з ганьбою» звільнити Дворковича з посади голови фонду «Сколково», а його слова із засудженням війни та заборонами для російських та білоруських шахістів назвав «націонал-зрадою».
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18.03.2022 10:20 Відповісти
Них.я НЕТ, но вы держитесь.
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18.03.2022 10:49 Відповісти
 
 