Рейтинг Росії знижено до переддефолтного, - S&P
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до CC з CCC-.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну, зазначає агентство. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.
"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", - повідомило агентство.
Відповідно до шкали агентства, рейтинг СС означає високу вразливість – дефолт ще не відбувся, але є фактично безсумнівним. Від дефолтного рейтингу РФ відділяє одна сходинка.
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На тижні, що розпочався 14 березня, група виконала лише два польоти:
15 березня - з Пекіна до Владивостока,
16 березня - з Москви до Братислави (за даними FlightRadar 24).
Обидва польоти здійснив однойменний чартерний перевізник "Волга-Днепр" на літаках Ан-124 та Іл-76. Інші перевізники групи не літають кілька днів.
Дві російські "дочки" групи - AirBridgeCargo і "Атран" - здійснили останні рейси 13 березня, британська CargoLogic Air і німецька CargoLogic Germany - 11 березня.
З 13 березня авіавлада Бермуд призупинила дію сертифікатів льотної придатності літаків AirBridgeCargo та «Атрана». Без цих документів повітряним судам заборонено літати. Наступного дня Європейське агентство з безпеки авіаперевезень (EASA) відкликало сертифікати ремонтної організації групи - компанії "Волга-Днепр Технікс Москва". За рішенням регулятора, без чинних сертифікатів безпеки, що дозволяють здійснювати польоти в повітряному просторі Євросоюзу, залишилися AirBridgeCargo, Атран і Волга-Днепр.
жріть золото замість цукру ,упороті орки !
якби не упорство німців, які на ній заправлялись, то давно би вже роіську по світу пустили.
НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЩЕ МАЄ ПЕВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ у Валюті..
Категорично необхідно заблокувати поставки автотранспортом через Польщу...
оскільки офіційна влада Польщі поки що на таке не наважується ,то хороший спосіб(у зв"язку з розблокуванням поліцією пікетів ) -збивати датчики на фурах орків на автостоянках у Німеччині ,Польщі.. (гугліть ютуб -ролик)...
14 березня Аркадій Дворкович висловився проти війни в Україні як президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Зокрема, він заявив, що «думає про мирних жителів України» та про українських шахістів, а також виступив за заборону на участь Росії та Білорусі в офіційних міжнародних турнірах доти, «поки не закінчиться війна і українські гравці не повернуться до шахів»
Наступного дня як глава фонду «Сколково» Дворкович назвав війни «абсолютним злом», а санкції проти Росії - «жорсткими, але безглуздими». У цій заяві він наголосив на тому, що РФ «впорається з цим викликом».
16 березня секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак запропонував «з ганьбою» звільнити Дворковича з посади голови фонду «Сколково», а його слова із засудженням війни та заборонами для російських та білоруських шахістів назвав «націонал-зрадою».