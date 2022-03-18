Над Одесою збили російську крилату ракету

У небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування", - йдеться у повідомленні.