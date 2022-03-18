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Над Одесою збили російську крилату ракету

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командування,повітряне,південь

У небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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В Краматорск утром час назад в центр города две ракеты попали !
кацапские ******** горите в АДУ !!!
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18.03.2022 10:39 Відповісти
Только что СБУ перехватила звонок из Ада: обер чёрт Адольф докладывает, что ВИП котёл для бункерного и его камарильи успешно продут и растоплен.
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18.03.2022 10:48 Відповісти
Да, москалів все ще кортить спробувати десантну операцію з бдк, промацують. Тому тягнуть з переговорами, авось получиться. Якщо в них вийде з тим бдк то знову почнуть нагліти. За будь яку ціну пустити на дно (не підбити ! а реально втопити) з 1000 орків і технікою
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18.03.2022 10:45 Відповісти
активіст шарія в києві

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001909735508

що з такими потрібно робити
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18.03.2022 10:48 Відповісти
Её сбило трижды полностью уничтоженное украинское ПВО.
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18.03.2022 11:27 Відповісти
Можливо одна з тих, що летіли сьогодні на Львів
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18.03.2022 14:04 Відповісти
 
 