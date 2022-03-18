Над Одесою збили російську крилату ракету
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У небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування", - йдеться у повідомленні.
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кацапские ******** горите в АДУ !!!
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що з такими потрібно робити