Російських окупантів почали обстрілювати снарядами з інструкцією, як здатися в полон
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Артилерійський дивізіон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обстрілює територію, де розміщені російські війська, снарядами, напакованими листівками з детальними інструкціями здачі в полон
Про це повідомив прессекретар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Галас у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 122-міліметрові снаряди вибухають у повітрі й листівки падають на позиції рашистів.
У них детально розписаний алгоритм здачі в полон із гарантіями:
- збереження життя;
- гуманного ставлення;
- можливості спілкування телефоном із рідними у Росії;
- амністії та повернення додому після завершення бойових дій.
Крім того, військовим Російської Федерації, які добровільно складуть зброю, виплачується грошова компенсація в розмірі 5 мільйонів рублів.
"Російські військові здаються 128-й бригаді навіть без листівок, однак інструкції з гарантіями будуть додатковим стимулом припинити бойові дії й скласти зброю", – підсумував Галас.
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