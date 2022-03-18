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Російських окупантів почали обстрілювати снарядами з інструкцією, як здатися в полон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

листівки

Артилерійський дивізіон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обстрілює територію, де розміщені російські війська, снарядами, напакованими листівками з детальними інструкціями здачі в полон

Про це повідомив прессекретар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Галас у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 122-міліметрові снаряди вибухають у повітрі й листівки падають на позиції рашистів.

У них детально розписаний алгоритм здачі в полон із гарантіями:

- збереження життя;

- гуманного ставлення;

- можливості спілкування телефоном із рідними у Росії;

- амністії та повернення додому після завершення бойових дій.

Крім того, військовим Російської Федерації, які добровільно складуть зброю, виплачується грошова компенсація в розмірі 5 мільйонів рублів.

"Російські військові здаються 128-й бригаді навіть без листівок, однак інструкції з гарантіями будуть додатковим стимулом припинити бойові дії й скласти зброю", – підсумував Галас.
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Можна цими листівками обкреїти звичайний осколково -фугасний снаряд - пропагандистський ефект буде сильніше...
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18.03.2022 12:18 Відповісти
Гарний кацап, це мертвий кацап.
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18.03.2022 12:24 Відповісти
Може то єдине джерело інформації для орків )) Все треба пробувати...
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18.03.2022 16:55 Відповісти
а якщо якесь падло валило з артилерії наших людей, а коли прижме здасться в полон? йому теж 5 млн підорубликів виплатять?
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18.03.2022 19:46 Відповісти
 
 